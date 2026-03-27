本週球鞋盤點！AJ3聯名亮相、藤原浩全黑Nike Air Liquid Max售價曝光

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

從街頭文化到戶外機能，再到機能跑鞋科技，本週球鞋盤點從Teyana Taylor 聯名 Air Jordan 3，到Hiroshi Fujiwara的實驗性設計，再到Salomon與On的機能新作，四雙鞋款描繪屬於當代球鞋的多元輪廓！

Teyana Taylor × Jordan Brand全新Air Jordan 3 Concrete Rose登場

從哈林街頭走向全球舞台，Teyana Taylor以「Concrete Rose」為題，將個人歷程化為鞋履設計，為經典Air Jordan 3注入堅韌與詩意並存的象徵。

由Teyana Taylor攜手Jordan Brand打造的全新聯名鞋款Air Jordan 3 Concrete Rose，正式揭開完整面貌。這雙鞋早在NBA All-Star Weekend期間於Los Angeles首度曝光，並在Taylor主題活動「No Thorns, No Rose」中亮相，如今官方圖集終於完整公開！

延續其過往鞋履創作所建立的視覺風格，「Concrete Rose」以象徵性花卉意象為核心，將個人故事轉化為細膩的設計敘事。鞋身選用低調霧面的深綠色皮革覆蓋，營造沉穩且極具搭配彈性的整體氣質；與之形成對比的，是帶有仿混凝土紋理質感的中底設計，象徵在壓力與現實環境之中依然綻放的生命力。在保留經典Air Jordan 3輪廓的前提下，設計並未走向張揚，而是透過精緻細節慢慢鋪陳主題。鞋身點綴低調玫瑰元素與金色金屬細節，使整體視覺更具層次。翻至後跟，標誌性的Nike Air Logo醒目呈現，讓這雙作品在創新與品牌傳承之間取得平衡。最後，更具故事性的細節則藏於鞋內。內襯印有「The World Is Different Here」與「Rose From Concrete」手寫字樣，呼應Taylor的人生軌跡；鞋墊鋪陳繁複玫瑰花瓣圖騰，延續整體敘事。鞋款並搭配特製金色鞋盒與玫瑰展示開窗設計，將開箱體驗也納入設計的一部分！

潮流教父再出招！Hiroshi Fujiwara × fragment design全黑Nike Air Liquid Max搶先曝光

當「潮流教父」藤原浩再度聯手Nike，全新Air Liquid Max以極簡黑色與實驗性設計語彙登場，系列洋溢前衛先鋒氣息，揭示品牌未來鞋款的測試平台。

近年持續在球鞋文化中扮演關鍵角色的藤原浩，似乎正逐步成為Nike 2026年聯名佈局的重要核心人物。繼 fragment design與Union LA合作推出多雙Air Jordan 1之後，再度帶來全新聯名鞋型Nike Air Liquid Max。這次鞋款延續fragment近年在「Mind」系列中常見的實驗性語言。鞋面整體以純黑為主調，並印上「fragment concept testing」字樣，暗示其帶有概念測試的意味。網布鞋面之上覆蓋三層紋理印刷，在不同深淺黑色之間營造細膩層次，讓極簡配色仍保有豐富視覺變化！

細節方面，鞋側的Swoosh以chrome金屬質感呈現，在低調基調中形成亮點。

中底結構同樣值得注意：透明點狀Air氣墊排列於整體中底，旁側印有鞋款識別文字與「SP26」標記，暗示這款設計可能對應2026春季系列。除了鞋身設計外，聯名鞋墊與專屬包裝也完整體現fragment一貫的極簡美學。

雖然目前官方尚未公布確切發售日期，但市場普遍預測此鞋將透過Nike SNKRS與指定零售店於春季登場，並以225美元價格發售，有興趣的鞋頭務必留意。

人氣機能聯名 Salomon XT‑6 GORE‑TEX「Eucalyptus / Silver Sage」

戶外與城市風格持續融合，人氣熱度依舊居高不下，時裝週場外型人爭相穿著的Salomon為經典XT-6 GORE-TEX帶來低飽和新配色，以機能與極簡美學重新詮釋Gorpcore風格。在近年持續升溫的Gorpcore風格浪潮中，Salomon的XT-6系列始終佔據重要位置。如今品牌為經典鞋款推出全新配色Salomon XT‑6 GORE‑TEX「Eucalyptus／Silver Sage」，以更低飽和的大地色調回應都市與戶外穿搭的雙重需求！

鞋身以霧面「Eucalyptus」綠為主軸，整體呈現沉穩而柔和的自然氣息。鞋面搭載不含PFC的GORE-TEX ePE薄膜，不僅具備出色的防水性能，也同時維持良好的透氣度，使鞋款在潮濕或冬季環境下依然保持舒適。

視覺層次方面，設計師以「Silver Sage」色調細節點綴鞋身結構，在低調基調中創造微妙對比。流線輪廓則透過TPU薄膜熱壓技術覆蓋於高耐用防砂網布之上，既強化結構支撐，也維持XT-6標誌性的運動感線條。憑藉專業越野基因與簡潔配色，這雙鞋既能勝任戶外機能需求，也能自然融入城市日常造型，成為機能風格愛好者鞋櫃中的常駐單品。

高能量跑鞋再進化！On發表Cloudmonster 3與Cloudmonster 3 Hyper

深受高端商務人士喜愛的瑞士跑鞋品牌On再度升級Monster系列，全新Cloudmonster 3與Cloudmonster 3 Hyper以更強回彈與長距離舒適度，重新定義高緩震跑鞋。自2022年首代推出以來，On的Cloudmonster系列便憑藉誇張輪廓與獨特前滾式推進腳感，迅速成為高緩震跑鞋市場的重要代表。如今品牌正式推出第三代作品：Cloudmonster 3與Cloudmonster 3 Hyper，以「Real Energy」為核心概念，全面提升性能表現！

定位為日常訓練鞋的Cloudmonster 3，採用雙密度Helion™發泡中底，並結合全新三層CloudTec®結構，在柔軟緩震與能量回饋之間取得平衡。重新設計的Rocker前滾式幾何鞋底，使落地到推進的轉換更加順暢，而內嵌尼龍混合Speedboard®推進板則能有效儲存並釋放能量。

另一款Cloudmonster 3 Hyper則專為高里程長距離訓練打造。鞋款搭載全掌Helion™ HF（Pebax®）回彈科技，提供接近競速跑鞋等級的推進感與緩震表現。值得注意的是，品牌刻意不加入碳纖維板，以保留更自然的腳感與彈性，幫助跑者在高強度訓練中維持雙腿新鮮度。全新後跟結構同時提升長時間跑步的包覆與穩定，使這雙鞋成為從節奏跑到長距離課表都能勝任的高性能訓練鞋。

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