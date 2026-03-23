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UNIQLO U春夏系列開賣！5件必買布勞森外套、工裝褲都在清單

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

設計師極簡美學再次回歸！UNIQLO每季備受時尚迷關注的設計師聯名系列UNIQLO U 2026春夏系列於3月20日正式上市，本季依舊由聯合藝術總監Christophe Lemaire與Sarah-Linh Tran帶領巴黎設計團隊打造，以「未來新經典」為核心概念，透過設計師視角重新詮釋日常服裝，5件必買一次幫你整理好！

UNIQLO U一直深受時尚迷喜愛的魅力就在於，總能把看似簡單的基本款透過剪裁、材質與比例的細節調整，變成既時髦又實穿的單品，也因此成為不少人衣櫃裡每季必收的系列。

低飽和色彩＋輕量材質，打造春夏層次感

本季系列在色彩上延續極簡調性，以 柔霧白、水洗藍等低飽和色系為主軸，整體視覺清爽又帶有層次，設計上則大量運用輕量材質與中性輪廓，讓單品在春夏穿著時保持舒適與透氣，同時也更適合透過疊穿打造不同造型風格，無論是日常通勤、週末休閒，甚至旅行穿搭，都能輕鬆搭配。

Uniqlo×Lemaire聯名3月20日開賣！愛馬仕前總監操刀，5件必買：布勞森外套、工裝褲都在清單

Uniqlo×Lemaire聯名3月20日開賣！愛馬仕前總監操刀，5件必買：布勞森外套、工裝褲都在清單

UNIQLO U 2026春夏「5件必買單品」

寬版短袖襯衫 NT$990

這件寬版襯衫可以說是系列中最典型的Lemaire式極簡單品，搭配霧面鈕扣與俐落剪裁，讓整體看起來簡潔卻不單調，寬鬆輪廓也讓它不論單穿或作為外罩襯衫都很合適，是春夏最實穿的基本款之一。

Uniqlo×Lemaire聯名3月20日開賣！愛馬仕前總監操刀，5件必買：布勞森外套、工裝褲都在清單

可機洗針織背心 NT$790

層次穿搭在近幾年再次回歸，針織背心也成為衣櫃裡很實用的單品，這款羅紋針織背心以嫘縈混紡材質打造，開襟釦設計讓造型更有變化，可以搭配襯衫或T恤穿著，也能單穿作為夏季上衣，可機洗設計，在日常穿搭上更加方便。

Uniqlo×Lemaire聯名3月20日開賣！愛馬仕前總監操刀，5件必買：布勞森外套、工裝褲都在清單

棉質混紡短版布勞森外套 NT$1,490

箱型短版輪廓設計，搭配立領細節，整體風格介於工裝與極簡之間，呈現出非常俐落的中性氣質，短版比例也讓整體造型更有層次感，不論搭配寬褲或牛仔褲都很好看。

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寬版工裝長褲 NT$1,290

工裝褲一直是UNIQLO U系列很受歡迎的設計，這款寬版工裝既保有挺度又不會過於厚重，下擺抽繩設計可以依照造型調整褲型，從直筒到束口都能變化，讓整體穿搭更有層次。

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可收納肩背包 NT$790

配件方面，本季最實用的就是這款可收納肩背包，包款採用輕量防潑水尼龍材質，沒有內裡結構，因此重量非常輕，同時還能摺疊收納，對於日常外出或旅行來說，都是非常方便的設計。

Uniqlo×Lemaire聯名3月20日開賣！愛馬仕前總監操刀，5件必買：布勞森外套、工裝褲都在清單

UNIQLO U 2026春夏系列販售資訊

上市日期：2026年3月20日 

販售通路UNIQLO網路商店、UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、ATT4FUN信義店、西門店、Mitsui林口商場店、LaLaport台中店與高雄漢神巨蛋等指定店舖。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, UNIQLO, Lemaire

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