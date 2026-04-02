劉寅娜客串《訂閱男友》！和IU是摯友　5個小故事＋減齡髮型一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

提到韓劇中氣質優雅又帶點可愛魅力的女演員，編輯第一個想到的就是劉寅娜！劉寅娜從《秘密花園》、《來自星星的你》、《孤單又燦爛的神 鬼怪》等熱播韓劇都能看見她的蹤影、用一部部作品慢慢累積觀眾好感，近期在韓劇《訂閱男友》中飾演女主角的戀愛經紀人，再次展現成熟又俐落的角色魅力！不過在成為「韓劇熟面孔」之前，劉寅娜其實走過一段相當曲折的演藝路。

劉寅娜小故事1：12年練習生到韓劇女神

劉寅娜的演藝起點其實並不輕鬆，她曾在不同經紀公司之間輾轉，練習生時期長達12年，甚至一度準備以歌手身分出道，但最終並沒有成功。在競爭激烈的韓國娛樂圈，很多人如果多年未能出道往往就會選擇離開，但她仍然堅持留在這條路上，直到27歲，她才終於以演員身分正式出道，這在韓國演藝圈其實相當少見。2009年她以MBC喜劇《穿透屋頂的High Kick》踏入演藝圈，雖然出道時間比許多同齡演員晚，但她自然又帶點喜感的表演風格，很快就讓觀眾留下印象。

劉寅娜小故事2：《秘密花園》讓她一夕爆紅

2010年的經典韓劇《秘密花園》是讓劉寅娜被觀眾記住的一部重要作品，劇中她飾演個性鮮明的配角閔雅瑩，雖然戲份不算最多，不過因為鮮明演技讓觀眾印象深刻，還因此拿下第47屆百想藝術大賞電視部門新人獎，人氣快速上升，劇中和金秘書超經典的「奶泡吻」更是讓編輯看了心癢癢！

劉寅娜小故事3：《仁顯王后的男人》男女主角戲外真的談戀愛

2012年由tvN播出的浪漫奇幻愛情劇《仁顯王后的男人》中，劉寅娜首度擔任女主角，除了劇中和男主角池賢宇的戀情甜度爆表外，戲外竟然也真的發生了浪漫橋段！池賢宇在當時劇組宣傳期活動上公開向劉寅娜告白，兩人之後也正式交往了一段時間。雖然這段戀情最終以分手告終，但「戲裡相愛、戲外也相戀」的故事在當年引起韓國娛樂圈與粉絲間的熱烈討論，至今仍是許多韓劇迷印象深刻的一段佳話。

劉寅娜小故事4：和國名妹妹IU是至交

劉寅娜和IU更是韓國演藝圈著名的好友！兩人因為合作韓劇《最佳李純信》而熟識，之後感情越來越好，IU常常上劉寅娜的廣播節目、她們也很常在節目中提到對方、只要對方拍戲或有新作品，還會互相送上應援餐車，友情相當深厚！IU還曾說過：「劉寅娜是我最依賴的姐姐。」

劉寅娜小故事5：《鬼怪》Sunny 讓她人氣再翻紅

2016年劉寅娜出演金銀淑編劇作品《孤單又燦爛的神-鬼怪》。她飾演神秘又優雅的炸雞店老闆娘Sunny，和陰間使者李棟旭的感情線讓許多觀眾印象深刻，「Sunny × 陰間使者」的組合更被粉絲暱稱為經典CP，也讓她的知名度再次攀升！

今年43歲的劉寅娜，依然擁有清透膚質與甜美氣質，完全看不出歲月痕跡！除了日常保養之外，她看起來格外年輕的關鍵，其實也和髮型與妝容風格息息相關，編輯整理了劉寅娜4款經典減齡造型，一起來看看她如何透過造型維持女神級狀態。

劉寅娜減齡髮型1：空氣瀏海低馬尾

這款造型以輕薄空氣瀏海搭配低馬尾為重點，整體線條乾淨又優雅！瀏海保留額頭透氣感，可以柔化臉型輪廓，而低馬尾則讓五官更突出。這種髮型看起來清爽俐落，又帶有溫柔氣質，也是韓國女演員常見的優雅減齡髮型。妝容方面則是搭配清透光澤底妝、自然粉色唇彩，讓整體氣色看起來更柔和，眼妝以細緻內眼線與自然睫毛為主，整體妝感乾淨清新，也讓髮型的優雅感更加突出。

劉寅娜減齡髮型2：韓系短髮

俐落的韓系短髮長度大約落在下巴至鎖骨之間，這種短髮會讓整體造型顯得更加清爽，同時修飾臉型比例。劉寅娜在這個造型中搭配微微內彎的髮尾，看起來既知性又帶點可愛氛圍。妝容上以柔霧底妝搭配自然玫瑰色腮紅，為整體造型增添氣色！眼妝以細緻棕色眼影暈染，讓五官看起來更加柔和，也和短髮造型形成清爽又俐落的平衡。

劉寅娜減齡髮型3：空氣感中長直髮

這款造型維持自然中長直髮搭配輕薄瀏海，整體風格清新又溫柔。髮絲不做過度捲度，反而保留自然線條，讓氣質顯得更加柔和。這種帶有空氣感的直髮造型是韓國很經典的女神髮型，也讓整體看起來更加年輕、乾淨。妝容以水光感底妝搭配粉嫩腮紅為主，營造自然好氣色！唇妝選擇帶有光澤感的粉色系，整體妝容清新透亮，也更凸顯劉寅娜的甜美氣質。

劉寅娜減齡髮型4：暖棕色長髮

最後這款則是暖棕色長髮搭配自然分線，柔和的棕色髮色能讓膚色看起來更透亮，同時增加整體造型的溫柔感。再加上微微層次與自然弧度的髮尾，整體氣質更顯優雅，也是許多韓國女演員維持「凍齡感」的經典髮型！妝容方面則搭配自然光澤肌底妝與柔和珊瑚色唇妝，讓整體氣色更加明亮，眼妝以細緻眼線與淡棕色眼影為主，營造溫柔又成熟的氛圍。

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