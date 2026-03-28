席捲日韓的「耗糖操」　飯後10分鐘4個動作練出緊緻下半身

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人
如果吃完飯後總是昏昏欲睡、容易囤積小腹，可能與體內糖分利用效率有關。最近在日韓爆紅的「耗糖操」，主打透過簡單的肌肉動作，幫助身體消耗餐後血糖、促進代謝，只要每天練個10分鐘，不需要器材，在家就能完成，被不少人稱為「最輕鬆的代謝運動」。
什麼是「耗糖操」？
所謂的「耗糖操」，其實是一種以肌肉活動消耗血糖與肝醣為核心概念的微運動方式。運動生理學研究指出，當肌肉開始活動時，身體會優先使用血糖與肝醣作為能量來源，如果在餐後進行輕度活動，例如深蹲或快走，就能幫助肌肉直接利用血糖，避免血糖快速上升，也能減少多餘糖分轉化為脂肪。因此，近年在日本健康節目流行的「耗糖操」，多半設計為5～15分鐘的簡單動作循環，強度不高，但能有效提升代謝。
為什麼女性特別適合練「耗糖操」？
相較於高強度運動，耗糖操對女性而言更容易持續，主要有以下幾個原因：
1.幫助穩定血糖：血糖波動容易造成疲倦與食慾增加，而適度活動能幫助身體更有效利用糖分。
2.減少腹部脂肪囤積：當體內糖分沒有被消耗，身體會將其轉換為脂肪儲存，常見位置就是腹部。
3.改善久坐造成的循環不良：長時間坐著容易導致下半身血液循環變差，而簡單動作能刺激腿部肌群。
4.不需要高強度運動：許多女性不喜歡爆汗型運動，耗糖操屬於中低強度活動，更容易養成習慣。
飯後10分鐘耗糖操：4個推薦動作
以下4個動作是最常見的耗糖操組合，簡單、安全又有效。
動作1. 深蹲（Squat）
練習步驟：
●雙腳與肩同寬站立
●腳尖微微向外
●臀部往後坐像坐椅子
●膝蓋保持與腳尖同方向
●起身回到站姿
練習次數：12～15次 × 3組
什麼時候練最有效？餐後30～60分鐘
動作2.高抬腿原地走（High Knee March）
練習步驟：
●身體站直
●抬起膝蓋至腰部高度
●放下後換另一腳
●手臂自然擺動
●保持穩定節奏
練習次數：30秒 × 4組
什麼時候練最有效：餐後20～40分鐘
動作3. 弓箭步（Lunge）
練習步驟：
●身體站直
●向前跨出一大步
●前膝彎曲約90度
●後膝接近地面
●回到站姿後換腳
練習次數：左右各10次 × 3組
什麼時候練最有效：晚餐後或傍晚運動時間
動作4. 開合跳（Jumping Jack）
練習步驟：
●雙腳併攏站立
●跳起時雙腳向外打開
●同時雙手舉過頭
●再跳回原位
練習次數：20次 × 3組
什麼時候練最有效：早上或下午運動時段
建議的「10分鐘耗糖操」運動流程
如果想要更有效率，可以將動作做成循環：
1.深蹲15次
2.高抬腿30秒
3.弓箭步左右各10次
4.開合跳20次
以上動作循環3次，大約10分鐘即可完成。
練習耗糖操的注意事項：
不要剛吃完就運動：建議餐後至少等待20～30分鐘。
避免空腹高強度運動：容易造成頭暈或低血糖。
膝蓋不適者需調整動作：例如深蹲不要蹲太低。
循序漸進最重要：初學者可以先從5分鐘開始。
小提醒：養成「飯後活動」習慣更重要
其實比起運動強度，持續的活動習慣更重要。研究發現，只要在餐後進行10～15分鐘輕度活動，例如走路、簡單運動，都有助於降低血糖波動。如果能每天花10分鐘練習耗糖操，不僅能幫助身體利用多餘糖分，也可能讓整體代謝變得更順暢。
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