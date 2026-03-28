席捲日韓的「耗糖操」　飯後10分鐘4個動作練出緊緻下半身

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如果吃完飯後總是昏昏欲睡、容易囤積小腹，可能與體內糖分利用效率有關。最近在日韓爆紅的「耗糖操」，主打透過簡單的肌肉動作，幫助身體消耗餐後血糖、促進代謝，只要每天練個10分鐘，不需要器材，在家就能完成，被不少人稱為「最輕鬆的代謝運動」。

什麼是「耗糖操」？

所謂的「耗糖操」，其實是一種以肌肉活動消耗血糖與肝醣為核心概念的微運動方式。運動生理學研究指出，當肌肉開始活動時，身體會優先使用血糖與肝醣作為能量來源，如果在餐後進行輕度活動，例如深蹲或快走，就能幫助肌肉直接利用血糖，避免血糖快速上升，也能減少多餘糖分轉化為脂肪。因此，近年在日本健康節目流行的「耗糖操」，多半設計為5～15分鐘的簡單動作循環，強度不高，但能有效提升代謝。

為什麼女性特別適合練「耗糖操」？

相較於高強度運動，耗糖操對女性而言更容易持續，主要有以下幾個原因：

1.幫助穩定血糖：血糖波動容易造成疲倦與食慾增加，而適度活動能幫助身體更有效利用糖分。

2.減少腹部脂肪囤積：當體內糖分沒有被消耗，身體會將其轉換為脂肪儲存，常見位置就是腹部。

3.改善久坐造成的循環不良：長時間坐著容易導致下半身血液循環變差，而簡單動作能刺激腿部肌群。

4.不需要高強度運動：許多女性不喜歡爆汗型運動，耗糖操屬於中低強度活動，更容易養成習慣。

飯後10分鐘耗糖操：4個推薦動作

以下4個動作是最常見的耗糖操組合，簡單、安全又有效。

動作1. 深蹲（Squat）

練習步驟：

●雙腳與肩同寬站立

●腳尖微微向外

●臀部往後坐像坐椅子

●膝蓋保持與腳尖同方向

●起身回到站姿

練習次數：12～15次 × 3組

什麼時候練最有效？餐後30～60分鐘

動作2.高抬腿原地走（High Knee March）

練習步驟：

●身體站直

●抬起膝蓋至腰部高度

●放下後換另一腳

●手臂自然擺動

●保持穩定節奏

練習次數：30秒 × 4組

什麼時候練最有效：餐後20～40分鐘

動作3. 弓箭步（Lunge）

練習步驟：

●身體站直

●向前跨出一大步

●前膝彎曲約90度

●後膝接近地面

●回到站姿後換腳

練習次數：左右各10次 × 3組

什麼時候練最有效：晚餐後或傍晚運動時間

動作4. 開合跳（Jumping Jack）

練習步驟：

●雙腳併攏站立

●跳起時雙腳向外打開

●同時雙手舉過頭

●再跳回原位

練習次數：20次 × 3組

什麼時候練最有效：早上或下午運動時段

建議的「10分鐘耗糖操」運動流程

如果想要更有效率，可以將動作做成循環：

1.深蹲15次

2.高抬腿30秒

3.弓箭步左右各10次

4.開合跳20次

以上動作循環3次，大約10分鐘即可完成。

練習耗糖操的注意事項：

不要剛吃完就運動：建議餐後至少等待20～30分鐘。

避免空腹高強度運動：容易造成頭暈或低血糖。

膝蓋不適者需調整動作：例如深蹲不要蹲太低。

循序漸進最重要：初學者可以先從5分鐘開始。

小提醒：養成「飯後活動」習慣更重要

其實比起運動強度，持續的活動習慣更重要。研究發現，只要在餐後進行10～15分鐘輕度活動，例如走路、簡單運動，都有助於降低血糖波動。如果能每天花10分鐘練習耗糖操，不僅能幫助身體利用多餘糖分，也可能讓整體代謝變得更順暢。

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