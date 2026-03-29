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YSL最新果香調香水登場！杜娃黎波公開噴香水秘訣「三下剛剛好」

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

YSL在2019年推出LIBRE系列後，這款以「自由」為核心精神的香水便迅速成為品牌代表作，而系列代言人、英國流行天后Dua Lipa也一路見證了系列香水的成長。隨著最新果香版本「自由不羈沁心之果香水Libre Berry Crush」登場，她特別接受美麗佳人專訪，分享對自由的理解、自己的香氛習慣，以及拍攝廣告的幕後故事。

Dua Lipa眼中的自由：最重要的是選擇權

從2019年開始代言LIBRE自由不羈系列，Dua Lipa對「自由」的理解也隨著時間逐漸演變。

她認為，自由最重要的核心其實是「選擇權」。「我們每個人都在不斷地進化與成長，因此，能夠擁有隨心所欲去改變、去探索未知領域、並為自己所深信的事物發聲的自由，對我而言至關重要。」

這樣的精神，也正是自由不羈系列一直想傳遞的態度。

YSL自由不羈最新「果香調」香水登場！DUA LIPA公開噴香水秘訣

第一次聞到新香，性感又帶點意外的甜

第一次聞到YSL自由不羈沁心之果香水時，Dua Lipa的反應非常直接：「我簡直為它瘋狂！」她形容這款香氣既性感又洗鍊，更帶著一抹恰到好處、令人驚喜的甜美韻味。

Dua Lipa還將這款新香形容成「非常適合和姊妹們喝點雞尾酒的微醺時刻」。

YSL自由不羈最新「果香調」香水登場！DUA LIPA公開噴香水秘訣

Dua Lipa公開「香氛衣櫥」，這樣挑香水

談到自己的香水收藏，Dua Lipa笑說，YSL調香師總能創造出讓人難以抗拒的香氣，因此她的香氛衣櫥有豐富選擇，她也公開了自己是怎麼挑選要噴的香水的。

近期最常使用：自由不羈沁心之果香水Libre Berry Crush，非常適合和朋友一起小酌、聚會。

清爽夏日：自由不羈裸膚之水Libre L’Eau Nue，帶來輕盈氣息。

大膽誘惑： 追求極致性感時，會噴自由不羈淡香精馥郁版Libre Intense。

日常首選：經典的自由不羈淡香精Libre Eau de Parfum，適合任何時間與場合。

她也透露自己其實很少疊擦香水，通常只會選一款香味陪伴自己一整天。

YSL自由不羈最新「果香調」香水登場！DUA LIPA公開噴香水秘訣

Dua Lipa怎麼噴香水？噴三下剛剛好

很多人都很好奇明星的香水使用方式，而Dua Lipa的習慣其實非常簡單。她通常會「身上噴兩下，最後一噴點綴在手腕上」。

她認為香氣不需要太濃，保持若有似無的感覺反而更迷人。有時候她還會從手腕輕點一點香水在鼻尖，讓自己隨時都能聞到那股讓人心情愉悅的香氣。

YSL自由不羈最新「果香調」香水登場！DUA LIPA公開噴香水秘訣

香水＋唇膏打造完整感官魅力

這次自由不羈沁心之果香水很特別的是，同步推出呼應的唇膏情挑誘光水唇膏#219沁心之果。

Dua Lipa認為香氛與唇色創造了一個完整的全方位感官時刻。香水帶有大膽又迷人的莓果甜香，而唇膏則像是香氣的視覺化呈現，鮮明活潑的色彩就像為整體造型畫龍點睛一樣。

YSL自由不羈最新「果香調」香水登場！DUA LIPA公開噴香水秘訣

在智利沙漠拍廣告，冰棒對上高溫沙漠的極致對比

這次全新廣告遠赴智利拍攝，畫面中清涼的冰棒與炙熱沙漠形成強烈視覺衝突，帶出一種充滿張力的感官體驗。

Dua Lipa透露，她非常喜歡這次的拍攝過程。「YSL總是能找到令人驚嘆的地方取景，跟著團隊工作就像一場冒險。」

她也提到，YSL香氛基因始終帶著一直「雙重性」，巧妙地揉合了陽剛與陰柔的氣息，這次的廣告正好把將這種對比表現得淋漓盡致。

Dua Lipa也對智利當地的自然美景與人文風情讚不絕口。對她而言，這不只是一次工作，「結束廣告拍攝後，我帶著滿心的期待離開，想著之後一定要再回到聖地牙哥舉辦演出，那真的是一段非常不可思議的經歷。」

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, YSL, DUA LIPA

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