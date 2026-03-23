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換季喉嚨卡、鼻子癢？「金拿鐵」3步驟在家做　暖身又好入睡

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▲▼金拿鐵。（圖／Unsplash）

▲換季自製金拿鐵飲用，可幫助減緩身體發炎。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

換季溫差大、病毒活躍，喉嚨卡卡、鼻子發癢成了日常困擾。營養師高敏敏分享，除了補水與作息調整，一杯溫熱的「金拿鐵」也能成為日常保養的加分選擇，教你正確飲用時機與注意族群，喝得安心又有感。

金拿鐵是什麼？金拿鐵（又稱黃金牛奶）以薑黃粉為主，搭配牛奶、蜂蜜與黑胡椒調製而成，不含咖啡因，適合多數人日常飲用。薑黃中的「薑黃素」為脂溶性成分，搭配牛奶與少量黑胡椒（胡椒鹼）有助吸收；口感溫潤、帶淡淡辛香，適合在天氣轉涼或晚間放鬆時飲用。

▲▼金拿鐵。（圖／Unsplash）

#在家自製步驟一次搞懂

準備材料：薑黃粉、黑胡椒、牛奶、蜂蜜、水

做法（約1–2杯份）

1.煮薑黃糊：薑黃粉1/4杯＋水1/2杯＋黑胡椒粒1/2茶匙，小火加熱並攪拌至濃稠糊狀。

2.調製飲品：取1湯匙薑黃糊＋150ml牛奶＋1茶匙蜂蜜。

3.拌勻享用：加熱至溫熱、攪拌均勻即可。

▲▼金拿鐵。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏建議，晚間或睡前1–2小時飲用，較不影響入睡。甜度可依個人口味調整；乳糖不耐者可改用植物奶。撿來說有以下幾種功效，溫熱飲品有助於暖身放鬆，有助舒緩寒冷不適，而多數營養資訊也指出，薑黃素常被用於「抗發炎、抗氧化」的日常補充；當然也適合在換季時當作輔助飲品，尤其適合鼻過敏者食用。

雖然說金拿鐵營養好處多，以下幾種族群喝之前需要特別留意。

孕婦：薑黃可能影響子宮收縮，孕期避免大量攝取。

兒童：腸胃較敏感，辛香刺激可能引起不適。

服用抗凝血藥者：薑黃具抑制血小板凝集作用，併用可能提高出血風險。

膽囊疾病：可能刺激膽汁分泌，恐誘發疼痛。

腎臟疾病／易結石者：草酸鹽含量需留意。

胃潰瘍或胃酸過多者：可能加重胃部不適。

關鍵字：

標籤:薑黃素, 金拿鐵, 換季保養, 抗發炎, 暖身飲

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