腦袋停不下來超崩潰？5招讓你停止內耗，真的有感變輕鬆

▲生活已經很難，別再多想讓自己陷入內耗迴圈。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

「如果當時…就好了」的劇情，是許多人常見的內耗來源。想要變得更正向，不是強迫樂觀，而是學會調整思考方式與日常習慣。《ET FASHION》教你簡單5招，幫助減少內耗、建立穩定心態。

#辨識負面想法

多數內耗來自無意識的負面自我對話，當發現情緒開始變緊繃時，停下來問自己：「我現在在想什麼？」把這個念頭寫下來或在心中說清楚。這個動作的重點不在於立刻改變，而是讓模糊的不安變得具體，一旦被看見，它對情緒的影響就會開始下降。

#證據檢視法

當腦中出現負面判斷時，可以練習用「像在查證資料」的方式檢視它。像是你覺得「大家一定覺得我表現不好」，可以問自己：真的有人這樣說嗎？還是只是自己的推測？這個過程不是否定情緒，而是幫助大腦從「感覺如此」回到「事實是什麼」，讓思考不再被單一角度綁住。

#劃分可控範圍

內耗常發生在對「無法控制的事情」過度用力，例如別人的評價或結果的好壞。可以把正在煩惱的事情分成兩類：能控制的與不能控制的。接著把注意力拉回前者，設定一個具體行動，例如「再檢查一次資料」或「提前練習」。當行動增加，無力感就會下降。

#累積小成功

長期內耗的人，往往容易忽略自己已經做到的事。與其設定遙遠的大目標，不如每天安排一件「一定能完成的小任務」，像是整理桌面、完成一項待辦或運動10分鐘。完成後刻意讓自己意識到「我有做到」，這種微小的成功感會慢慢累積，幫助大腦建立自己是有能力掌控生活的一部分。

#建立中斷機制

當發現自己陷入反覆思考時，需要一個「中斷點」把自己拉回當下。可以設計一個固定動作，例如起身走動、深呼吸或喝一杯水，甚至設定10分鐘為限，這不是逃避問題，而是避免讓思緒無限延伸。