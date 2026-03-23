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45歲阿嬌自曝「連呼吸都會胖」　一招讓嘴巴進入收工模式

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▲▼阿嬌瘦身。（圖／翻攝自小紅書/鍾欣潼）

▲阿嬌為易胖體質找到解救方式。

記者曾怡嘉／台北報導　圖／翻攝自小紅書/鍾欣潼

45歲阿嬌在小紅書坦承自己屬於「易胖體質」，只要正常吃飯，體重就會往上跑，簡單來說就連呼吸都會胖，像這樣的體質更需要找到能長期維持的飲食方式。她也大方分享從份量控制到止餓技巧，尤其對付睡前嘴饞真的超有效！

▲▼阿嬌瘦身。（圖／翻攝自小紅書/鍾欣潼）

#八分飽就要停下來

阿嬌提到，比起極端節食，更重要的是找到可以長期執行的飲食模式。她傾向將一餐控制在約500卡左右，並採取「八分飽」原則，就連吃麥當勞，感受到八分飽就要停下來。

▲▼阿嬌瘦身。（圖／翻攝自小紅書/鍾欣潼）

#外食食減量、蛋白質吃夠

在日常飲食選擇上，她會調整比例，例如吃牛肉河粉時，河粉只吃一半，牛肉攝取充足，並增加豆芽與青菜的比例。另一類像番茄巴沙魚這類餐點，則是主食減半、蛋白質正常吃、蔬菜多補，重點在於降低精緻澱粉，同時維持飽足感。

▲▼阿嬌瘦身。（圖／翻攝自小紅書/鍾欣潼）

#飲料以無糖為大原則

飲品方面，她以無糖為原則，口渴時選擇無糖茶或氣泡水，降低額外熱量攝取。當嘴饞時，也會用這類飲品替代零食，幫助控制整體熱量。

▲▼阿嬌瘦身。（圖／翻攝自小紅書/鍾欣潼）

#自製「黃瓜調秤水」降低飢餓感

她也會自製飲品，例如以黃瓜、蘋果與椰子水打成汁，作為日常補充。這類飲品能增加飽足感，讓人不容易在兩餐之間過度進食。實際效果仍因人而異，但作為輕食替代是不少人會採用的方法。

▲▼阿嬌瘦身。（圖／翻攝自小紅書/鍾欣潼）

#睡前兩招降低進食衝動

晚上睡前特別容易想吃東西時，她會用兩個方法控制食慾。第一是將蘋果醋加水飲用，作為轉移食慾的方式；第二是直接刷牙，讓身體進入「收工狀態」，減少再進食的動機。

關鍵字：

阿嬌, 易胖體質, 飲食控制, 低卡飲食, 止餓技巧

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