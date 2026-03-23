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張員瑛把丹寧穿成「初戀感」超甜美照公開！露肩條紋＋白褲根本春夏範本

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記者鮑璿安／綜合報導

韓女團IVE成員張員瑛代言滿滿，最近更與TOMMY HILFIGER展開合作，成為品牌最新的TOMMY JEANS 2026 春季形象代言人，透過她青春活力的態度，詮釋新一季單品，本季形象以音樂工作室為場景，結合黑膠唱片與復古音響元素，營造出輕鬆自在又帶點創作氛圍的日常情境，也讓整體系列更貼近新世代的生活風格。

▲▼IVE成員張員瑛 。（圖／品牌提供）

▲▼IVE成員張員瑛 。（圖／品牌提供）

▲IVE成員張員瑛 擔任TOMMY JEANS 2026 春季形象代言人。（圖／品牌提供）

從釋出的形象照中可見，張員瑛以多套造型詮釋「現代丹寧」的多重面貌。她以紅白條紋露肩針織上衣搭配白色寬版丹寧褲，透過微露肩線與貼身剪裁，平衡甜美與率性氣質，再以球鞋收尾，打造清爽又帶有美式學院感的春夏造型；另一套則選擇丹寧襯衫與同材質短褲的套裝組合，內搭品牌經典T恤，透過層次堆疊呈現輕鬆不費力的休閒態度。

▲▼IVE成員張員瑛 。（圖／品牌提供）

▲▼IVE成員張員瑛 。（圖／品牌提供）

▲▼IVE成員張員瑛 。（圖／品牌提供）

細節上，本季 TOMMY JEANS 延續品牌標誌性的紅、白、藍色彩語彙，並透過版型與材質轉換，讓經典單品更具當代感。像是短版丹寧襯衫以略寬輪廓與輕盈布料呈現，更適合春夏氣候；寬版牛仔褲則透過柔和線條與高腰設計，修飾身形比例，同時提升穿搭靈活度。

同場加映

高胤禎在韓劇《愛情怎麼翻譯？》中飾演大明星「車茂熙」，最近人氣再度攀升，最近她為代言的服飾品牌MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD 拍攝春夏系列形象照，以《Portrait of the Summer》為主題， 化身清新氣質的鄰家女孩，為大家示範一系列百搭實穿的法式單品！

▲高胤禎。（圖／品牌提供）

▲高胤禎。（圖／品牌提供）

▲高胤禎。（圖／品牌提供）

▲高胤禎。（圖／品牌提供）

▲高胤禎為代言的服飾品牌MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD 拍攝春夏系列形象照。（圖／品牌提供）

本季造型圍繞輕盈剪裁與柔霧色調展開，高胤禎運用米白細條紋襯衫內搭簡約背心，下身搭配同色系棉質短褲，構成乾淨俐落的套裝輪廓。襯衫以寬鬆版型呈現隨性層次，胸前刺繡標誌低調點綴；抽繩短褲則強調實穿性與活動自由度，成為夏季衣櫥中不可或缺的核心單品。整體以奶油色系鋪陳，營造出清爽而柔和的視覺印象。

關鍵字：

張員瑛, IVE, 丹寧, 春季代言, TOMMYJEANS

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