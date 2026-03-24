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星巴克變霍格華茲！哈利波特巫師袍免費穿　蜂蜜公爵爆爆星冰茶必喝

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▲▼星巴克變身魔法世界！哈利波特巫師袍免費租 。（圖／品牌提供）

▲星巴克於指定門市打造哈利波特沉浸式體驗。

記者曾怡嘉／台北報導

星巴克今起推出《Harry Potter》期間限定系列活動，除了在指定門市打造沉浸式主題裝置，也同步帶來巫師袍租借體驗、限定貼紙組與全新主題飲品，讓粉絲走進門市就能感受滿滿魔法氛圍。

▲▼星巴克變身魔法世界！哈利波特巫師袍免費租 。（圖／品牌提供）

▲星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市與線上門市推出包含馬克杯、冷水杯、不鏽鋼杯等共17款杯款與6款生活用品。

▲▼星巴克變身魔法世界！哈利波特巫師袍免費租 。（圖／品牌提供）

▲▼星巴克變身魔法世界！哈利波特巫師袍免費租 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲消費者購買指定哈利波特系列商品，即可免費穿上巫師袍拍照。（圖／記者曾怡嘉攝）

星巴克將兩間門市限時變身，主打沉浸式魔法拍照體驗，活動期間於星巴克漢中門市及星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市，開放「巫師袍租借體驗活動」。消費者只要購買指定哈利波特系列商品（不含食品與飲料），即可免費租借四大學院巫師袍乙次，直接化身霍格華茲學院成員，拍出滿滿儀式感。

▲▼星巴克變身魔法世界！哈利波特巫師袍免費租 。（圖／品牌提供）

▲蜂蜜公爵爆爆星冰茶相當清爽順口。

為歡慶《Harry Potter》期間限定系列活動，星巴克也推出新品「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」，靈感來自《Harry Potter》世界裡的蜜糖公爵糖果店。飲品以清爽蜜柚星冰茶為基底，加入蜂蜜爆珠，頂部再撒上繽紛糖果碎，主打一入口就有爆珠在口中綻放的驚喜感，視覺與口感都強調童趣與魔法氛圍。

▲▼星巴克變身魔法世界！哈利波特巫師袍免費租 。（圖／品牌提供）

▲▼星巴克變身魔法世界！哈利波特巫師袍免費租 。（圖／品牌提供）

▲DREAM PLAZA台北門市加碼推出免費拍立得與限定款貼紙組。

此外，DREAM PLAZA台北門市除了可租借巫師袍外，還可獲得一張拍立得照與限定款貼紙組一份，每份11入，數量有限、送完為止。

▲▼TWG。（圖／品牌提供）

▲TWG tea春季限量櫻之頌！茗茶。

TWG Tea 春季也推出限量新作「櫻之頌！茗茶」。這款茶飲以綠茶為基底，巧妙揉合了櫻花盛放的優雅氣息，茶湯呈現輕盈透亮的光澤 。品飲時清雅的香氣與綠茶層層交織，可感受雷尼爾櫻桃般的細緻果香，將京都春日的風雅韻致萃取入杯。

關鍵字：

星巴克, 哈利波特, 魔法體驗, 巫師袍, 新品飲品

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