誠品米其林拉麵「中華蕎麦 三藤」、雙流派壽喜燒登場　西瓜特調咖啡美翻了

記者蔡惠如／綜合報導

近期想感受道地日本風味不必遠求，誠品生活480與南西店同步迎來餐飲話題新櫃，連續七年獲得《東京米其林指南》必比登推薦的拉麵名店「中華蕎麦 三藤」全台首店落腳台中，以慢火燉煮的雞醬油湯頭挑戰老饕味蕾；台北南西店則有結合關東與關西技法的「六松今苑SUKI」壽喜燒進駐，滿足火鍋控的願望，加上Messy Mark咖啡的季節特調「西瓜系列」口福超好！

▲誠品480餐飲新櫃迎來全台唯一的「中華蕎麦 三藤」。（圖／業者提供）

東京排隊名店雞拉麵抵台，誠品生活480引進全台唯一的「中華蕎麦 三藤」，連續七年蟬聯必比登推薦，主打以慢火精燉的雞醬油湯頭，另外還有貝出汁塩、松露奶油菌菇共三種招牌風味，麵條特別選用岩手縣產小麥製成，口感層次分明。雞醬油拉麵售價 278 元，免買機票到台中就能一嚐好味。

誠品生活南西餐飲也有新話題，「六松今苑SUKI」繼信義店後，再進入南西商圈，首創將關東慢煮的溫潤與關西焦香的乾炒技法結合，讓食客能在一鍋之中品味兩種流派的精髓，相當適合愛吃鍋的台灣民眾，目前推出的 A5 和牛套餐售價 499 元，是追求高 CP 值日式飲食的消費者一定要試試看。

迎接春日造型也準備換季，誠品南西邀請風格咖啡品牌 Messy Mark，與服飾選貨品牌 Wearever 合作，推出鮮甜果肉與咖啡風味融合的季節特調「西瓜系列」，超有視覺感，店內匯集韓國春夏最新流行元素的服飾選品、風格配件，現場還可創作個人專屬咖啡拉花。

業者表示，誠品生活 480 迎來 2 周歲生日，於 3／26 至 4／6 期間，推出滿 3,000 元送 400 元回饋，首四日再加贈 200 元，並在 3／27 至 3／29 將舉辦「週末小酒集」，集結台中在地特色餐酒館如 Linger 流連忘返、攪拌寓所等，現場還有 DJ 演出與插畫家 A hui 阿惠的藝術展覽。南西店則於 4／11 當日推出會員滿 3,000 元送 400 元加碼。

▲SOGO忠孝春の日本展登場。（圖／業者提供）

SOGO 忠孝館「春の日本展」近期熱鬧開跑，集結近百家品牌、46 位日本職人來台實演，無論是想找獲得金氏世界紀錄認證的「最暢銷費南雪」，或是渴望品嚐底部帶有粗糖口感的百年文明堂長崎蛋糕，不必飛日本就能一次滿足。

▲初登場台灣限定Henri Charpentier經典原味雙選禮盒(費南雪瑪德蓮) 售價640元(1盒8入)；綜合現烤費南雪 售價420元(1盒6入)。

來自兵庫的百年老店「Henri Charpentier」在 SOGO 日本展首登場，帶來曾獲金氏世界紀錄認證、全球最暢銷的費南雪，包括 Henri Charpentier經典原味雙選禮盒（費南雪/瑪德蓮）、SOGO 限定的惠比壽神費南雪（大納言紅豆）禮盒，售價均為 640 元；長崎蛋糕名店「文明堂總本店」也是首度登場，招牌的經典長崎蛋糕 0.6 號，底部的粗糖結晶正是其靈魂所在，咬下後的甘甜層次感令人驚艷，售價 680 元。

現場實演的熱騰騰美食也很有料，首度來台的神奈川老舖「力屋」，推出包含多種日式小菜的幕之內便當，每日販售品項還會更換，讓你在百貨公司就能體驗地道的日式餐盒文化，售價 350 元。東京「我和一心」北海道起司可樂餅，金黃酥脆的外皮包裹著綿密馬鈴薯與濃郁起司，每一口都超罪惡，售價 80 元，喜歡炸物一定要試試。