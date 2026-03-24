《逐玉》張凌赫帥顏洗版！必看三部爆紅戲劇

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

近期因古裝劇《逐玉》話題不斷，演員張凌赫再度掀起討論熱潮，從古裝權謀到甜寵校園劇，他憑藉高顏值與穩定演技逐步累積人氣，不少觀眾更因為不同作品中的反差魅力而入坑，以下整理他爆紅的三部代表戲劇，帶你一次看懂他的角色魅力與搭檔火花。

1.《蒼蘭訣》－冷面仙尊的反差魅力

張凌赫在劇中飾演「長珩仙君」，外表清冷俊逸、內心卻重情重義，身為天界戰神肩負責任，卻在情感與使命之間掙扎，角色層次豐富讓人印象深刻，劇情圍繞仙魔之間的愛恨糾葛展開，他與虞書欣飾演的小蘭花之間帶有淡淡情愫，同時與王鶴棣飾演的東方青蒼形成對照，讓整體故事更具張力。

2.《寧安如夢》－權謀與愛情交織的帝師



在《寧安如夢》中，張凌赫化身為城府極深的「謝危」，是一名運籌帷幄的帝師角色，外冷內熱、心思縝密，劇情主軸圍繞重生與宮廷權力鬥爭，他與白鹿飾演的姜雪寧之間充滿張力與曖昧情感，從互相試探到逐漸信任，情感線細膩而緊湊，也讓他成功展現成熟穩重的一面。

3.《你好，舊時光》－青春校園男神代表



張凌赫在早期校園劇《你好，舊時光》中展現清新形象，飾演陽光溫暖的學長角色，劇情描繪青春成長與友情愛情交織的故事，他與李蘭迪等演員同台，透過自然不做作的演出，呈現出學生時期的純粹情感，讓不少觀眾留下深刻印象，也為他後續角色奠定觀眾基礎。