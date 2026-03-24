孫芸芸愛女廖思惟當媽！時髦度完全遺傳　私下愛背貴婦牌「無Logo」神包

記者鮑璿安／綜合報導

台灣第一名媛孫芸芸愛女廖思惟（Trinity）人生迎來新階段，而她的時尚品味也遺傳自媽媽，不同於過去較為甜美的名媛風格，廖思惟近年轉向更成熟、極簡的「Quiet Luxury（靜奢風）」路線，她私下偏好低調無logo的款式，尤其斷貨王The Row也經常出現在她的私服穿搭中，堪稱貴婦愛牌。

從曝光的日常私服可見，廖思惟偏好以簡單單品打造不費力的高級感，像是最近在戶外草地造型中，她以合身灰色背心搭配高腰牛仔褲，線條乾淨俐落，配上窄版墨鏡與金屬耳環，輕鬆營造出冷感氣場。值得一提的是，廖思惟私下愛用的包款，正是來自美國極簡品牌The Row，像是她近期最愛的這顆Astra Bowling Bag，售價約US$2,450 ，在官網上直接完售一空。





▲廖思惟以香奈兒墨鏡搭配The Row包款 。（圖／翻攝自IG）





▲廖思惟近年轉向更成熟、極簡的「Quiet Luxury（靜奢風）」路線，她私下偏好低調無logo的款式，尤其斷貨王The Row也經常出現在她的私服穿搭中 。（圖／翻攝自IG）

The Row 包款定位於高端奢華市場，以柔軟皮革與無Logo設計著稱，強調質感與實用性兼具，價格帶橫跨約新台幣5萬元至20萬元以上，且近年有持續調漲趨勢。品牌經典款如 Park Tote、Half Moon 與 Margaux 皆為熱門代表，其中 Park Tote 托特包約自 NT$77,000 起跳，Half Moon 半月包約落在 NT$45,000 至 NT$53,000之間，而結構感更強的 Margaux 包款，價格則可上看近30萬元。





▲孫芸芸也偏愛The Row 包款 。（圖／翻攝自IG）

