如何投資才能抗通膨？投資大師：糧食＆能源會是避險手段

文／吉姆‧羅傑斯 圖／達志示意圖

大宗商品超級循環，即將到來

Q：看起來，糧食與能源價格在一段時間內，仍會維持在高點。

羅傑斯：

新冠疫情與烏克蘭戰爭，徹底改變了原本的物資供需結構，這次的川普關稅將進一步助長這一趨勢。

此外，除了這些因素，電動車（Electric Vehicle，簡稱EV）與AI開發等新技術的興起也與之息息相關。一部電動所需的銅，是普通汽油車的四至五倍；同樣的，它也需要比汽油車更多的鋰、鉛等稀有礦產。然而，鋰礦與鉛礦的數量有限，難以應對突如其來的需求激增。

不僅是電動車，隨著再生能源以及支撐AI的高性能半導體等新技術的演進，各行各業對稀有礦產的需求日益增加。因此，原材料與資源價格在未來預計將持續上漲。

如果全球通膨趨勢持續，不僅能源與礦產資源，糧食價格也將大幅上漲。受到烏克蘭戰爭及頻繁發生的異常天氣影響，若產量無法保持穩定， 供需失衡將進一步惡化，推高糧食價格。再加上衝突引發的物流混亂，價格將會更加高漲。

在通膨時代，投資者應關注大宗商品。這類標的包括原油、天然氣等能源，還有金、銀、銅、鋰等貴金屬與礦產，以及玉米、黃豆等穀物。長期以來，我一直密切關注並持續投資大宗商品。

股市與大宗商品行情總是呈現負相關關係：當股市上漲時，大宗商品往往下跌；當大宗商品上漲時，股市則表現不振。從歷史推移來看，兩者的優勢地位大約每18年會輪替一次。例如，從1906年至1923年，大宗商品上漲而股市陷入停滯；隨後的1920年代則正好相反。

1970年代，大宗商品市場過熱，股市表現低迷。當時，美國正處於史上最嚴重的通膨期，大宗商品市場持續上漲，與股市形成鮮明對比。糖與玉米的價格大幅飆升，油價在1970年代漲了15倍，金與銀更在10年間漲了20倍以上。

相較之下，當時股市表現慘淡，被稱為「股票之死」。道瓊工業指數在1966年曾接近1,000點，到了1982年卻跌破800點，直到1982年觸底反彈後，才終於在1999年突破1萬點。

現在，長達數十年的「股票時代」即將結束，我們正再次邁向「大宗商品時代」。大宗商品超級循環（Commodity Supercycle）的大牛市即將到來。我建議大家重新審視投資組合，適度納入大宗商品。

歷史證明，投資大宗商品是抵禦通膨與股市下跌的有效避險手段。當物價上漲時，商品價格也會隨之上升，能防止資產縮水。由於它與股票、債券呈負相關，走勢往往不同，因此作為抵銷股價跌幅的「分散投資」工具非常有效。

在過去，大宗商品投資被視為專業領域，個人參與風險很高。但現在， 市場上已有許多如ETF、ETN（編按：Exchange Traded Note，指數投資證券。為有到期日、無優先受償順位、無擔保、追蹤標的指數表現之有價證券，且不保障本金、無第三方保證）或指數型基金等金融產品，個人也能輕鬆參與。透過這些工具，個人投資者也能從大宗商品行情中獲利。

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書名：《世界激變，如何投資》

作者：吉姆‧羅傑斯（Jim Rogers）

簡介：即將來臨的未來，傳奇投資大師吉姆．羅傑斯預判：牛市即將結束、放空股票，買黃金白銀大宗商品，中國奪回產業霸權……。

書版社：大是文化

