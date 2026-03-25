試開箱／親膚到宛如天生的「低調頰彩」！極保濕質地乾肌也不卡裂

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

「水彈女王」權恩妃去年因為Waterbomb音樂節防水妝容，讓LAURA MERCIER的鎖妝柔霧定妝噴霧爆紅，2026年再度推出全新輕肌漂染頰彩，令人驚艷的質地真的非常細膩貼膚，而且顯色度也很優秀，可以打造自然感的妝容。

LAURA MERCIER近年雖然低調，但是仍然有持續推出厲害的單品，尤其是最近上市的全新輕肌漂染頰彩，以兩種質地「柔霧粉體」以及「光感粉體」組成，可以單獨使用，也可以混刷上臉，妝感延續品牌非常靈魂的自然感，即使粉質用在乾性肌膚，也不會乾裂，微微的霜狀質地讓妝效非常融膚且自然。

輕肌漂染頰彩總共推出6個顏色，除了之前大火的裸膚感#Ginger色系之外，#NEGRONI也是很推薦的色選，雖然看似顏色飽和，但實際用起來很顯氣色，讓肌膚有更白皙的效果，也是不容易出錯的氛圍色。

另外，其同步上市的專業亮眼校色蜜粉也很值得收，可以說是「煥顏蜜粉」的保濕版，更加細緻的粉體用在紋路多的眼下，也絲毫不顯乾燥，讓人用過都忍不住拿來刷全臉。

日系彩妝品牌SHISEIDO最近也是重磅上市全新的寶石光眼頰亮彩盤，一盒集結眼影、頰彩、修容的單品，採用雙層精華包覆科技，讓粉體雖然是乾粉狀，卻可以擁有極致保濕的質感，卻不會黏膩、充滿空氣感，總共上市9個色選，將東京銀座街景印象設計在粉盒之上，展現出時髦前衛的氛圍。