營養師點名！便利商店「5款早餐」減脂期也能安心吃

▲貝果口感紮實能提升飽足感。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

減脂期間不一定得自己備餐，其實在便利商店也能找到相對均衡的早餐選項，營養師孫語霙走訪全家挑選5款減脂早餐選項，幫助你分別拆解，從熱量、營養到搭配方式，幫助外食族更有方向地做選擇。

#馬鈴薯：簡單原型食物，低負擔入門款

馬鈴薯屬於未經加工的原型食物，一顆約70大卡，作為早餐碳水來源相對單純。建議避免額外加油或重口味調味，才能維持低負擔優勢。實際搭配上，可以加一顆茶葉蛋或無糖豆漿，補足蛋白質與整體營養。

#全麥吐司：提升纖維攝取的基礎主食

以全穀比例較高的吐司為主食，有助增加膳食纖維攝取。相較一般白吐司，這類產品在飽足感上表現較佳。食用時建議搭配蛋類或雞肉，讓早餐不只補充碳水，也兼顧蛋白質，整體更均衡。

#青檸烤雞握沙拉：輕食型完整一餐

雞肉搭配蔬菜的沙拉類產品，同時提供蛋白質與膳食纖維，整體熱量約222大卡，適合作為減脂期間的主餐選擇。對於不想額外搭配的人來說，這類品項已具備基本均衡條件，方便又直覺。

#豬肉蛋堡：快速補充蛋白質的方便選擇

豬肉蛋堡提供約15g蛋白質，適合時間有限時快速補充營養。不過此類品項多為加工組合，建議搭配無糖飲品，並避免額外高熱量配料，讓整體熱量控制在可接受範圍內。

#貝果＋茶葉蛋：高飽足感組合

貝果口感紮實、耐咀嚼，一個約230大卡上下，能延長進食時間並提升飽足感。若單吃較偏碳水，建議搭配茶葉蛋補充蛋白質，形成更完整的一餐結構，也有助穩定能量攝取。