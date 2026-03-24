頂級抗老入門3大新秀亮相！澎彈、補水全方位杜絕「沉默式老化」

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

隨著現代環境與壓力的增長，頂級保養需求持續看漲，不僅嚴選各種珍稀成分、用過之後回不去的有感，在包裝與膚觸也能夠讓人體會到用心，近期就有不少值得推薦的奢華保養，不管是入門還是專業人士都能滿足。

＃Natura Bissé 無齡肌泌精華，30ml、售價8700元

膠原蛋白是逆齡很重要的關鍵因素，它能夠支撐肌膚飽滿彈潤，看起來更顯年輕，但隨著時間、環境以及壓力等因素，膠原蛋白會逐漸流失、斷裂，西班牙頂奢保養Natura Bissé就以此做為研究核心，設計出全新無齡肌泌精華，透過獨家Pro-Exo Protein System外泌肌活蛋白科技結合南非醉茄、穀胱甘肽，同時可以做到補充、促進與保護三個面向，讓肌膚可以由內而外重現年輕緊緻。

＃VALMONT 3D雲萃活水精華，30ml、售價8500元

瑞士科研VALMONT認為，「保濕不只補水，更必須能密集且長效的賦予肌膚盈潤能量。」因此3D雲萃活水系列應運而生，溯源至發源地阿爾卑斯山，嚴選有「高山之后」稱號的珍稀龍膽草，透過其根部與雲端極地嗜氧菌發酵，淬鍊出雲萃活性因子，並且結合三離子複合DNA，不僅可以幫助肌膚注水鎖水，更可以強化微生物保護屏障，加強皮膚的防禦力，從底層健康水潤。

＃sisley 黑玫瑰彈潤水光菁萃，30ml、售價8300元

一向專精肌膚老化問題的sisley發現，不少30-40歲的Y世代，在視覺年齡上比20多歲的Z世代更加年輕，關鍵在於爆炸資訊流以及藍光污染，導致年輕世代雖沒有明顯皺紋，但已經提早出現暗沉、失去彈性的「沉默式老化」狀態提前報到；因此，從高貴巴卡拉黑玫瑰中發現其蘊含極高花青素濃度，能夠幫助肌膚抗氧化，搭配鎖鮮微囊晶球科技封存活性，使用前才釋放最佳鮮度，讓肌膚重現澎潤飽滿狀態。