47歲孫芸芸變最辣外婆！動物紋比基尼曬超狂身材、私服全是高級感範本

記者鮑璿安／綜合報導

台灣第一名媛孫芸芸的愛女廖思惟近日傳出升格人母、產下一子，也讓47歲的孫芸芸晉升為「最辣外婆」。向來以凍齡美貌與絕佳狀態著稱的她，不僅保養得宜，更在時尚圈擁有高度影響力。近期她在社群分享多套私服造型，幾乎看不出年齡，纖細身材與自信氣場宛如少女，每次發文都掀起熱議。





▲孫芸芸以高級感的「Clean fit」成為大家追逐的時髦焦點 。（圖／翻攝自IG）

孫芸芸近年都在澳洲陪伴女兒廖思惟，而她時不時在社群分享私服穿搭，以高級感的「Clean fit」成為大家追逐的時髦焦點。她擅長以自然和俐落剪裁打造「簡約帶點性感」的風格，像是動物紋比基尼搭配低腰寬褲，以綁帶與腰線點出隨性感；或換上黑色露背洋裝，以細繩交錯設計勾勒背部曲線，性感卻不張揚。另一套奶油白針織上衣則透過大挖背與蝴蝶結細節，在溫柔中藏著女人味。





▲孫芸芸偏愛大尺寸包款 。（圖／翻攝自IG）

孫芸芸的好品味也反映在挑選包款上，愛用款是經典的Chloé Paddington 鎖頭包，由品牌當時的創意總監、大名鼎鼎的「極簡教母」Phoebe Philo 親手設計，包款象徵千禧時代的美學核心，正中央的超大金屬鎖頭與鑰匙吊飾，帶來強烈的辨識度。此外，孫芸芸也曾曬出Gucci 大容量的Giglio包款，以一襲寬鬆的黑色襯衫短褲造型大露修長美腿，營造出俐落又不失優雅的都會氣息。