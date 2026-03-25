最容易愛錯人星座Top 3 ！第一名太心軟　明知不適合還放不下





▲以下就盤點出最容易「愛錯人」的3個星座。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在感情裡，「愛錯人」往往不是因為運氣太差，而是和一個人的情感模式有關。有些人一談戀愛就特別容易心軟，有些人則是太快投入、太常替對方找理由，明明已經察覺不對勁，卻還是很難及時抽身，從星座個性來看，某些星座天生就比較容易在愛情中被情緒牽著走，也因此更容易在關係裡受傷。以下就盤點出最容易「愛錯人」的3個星座，他們不是不夠聰明，而是太相信感覺、太重感情，才會一不小心把真心交給不對的人。

TOP 3：雙魚座

雙魚座是十二星座中最容易被愛情氛圍打動的人之一，他們對感情充滿期待，也很容易因為一句貼心的話、一個溫柔舉動，就迅速對一個人產生好感。問題在於，雙魚座在喜歡上一個人的初期，往往不是先看清對方真實的樣子，而是先把自己的期待投射上去。只要感受到浪漫、曖昧或被需要，他們就很容易陷進去。也因為雙魚座太重感受，所以在感情中常常會替對方加分、合理化對方的問題。即使對方態度反覆、界線不清，甚至已經露出不夠成熟或不夠真誠的一面，雙魚座還是可能說服自己「他只是現在狀態不好」或「再相處看看也許會不一樣」。到最後受傷時，才發現自己愛上的，可能不是眼前這個人，而是自己想像中的理想關係。

TOP 2：巨蟹座

巨蟹座在愛情裡最大的特質，就是願意照顧、願意包容，也願意為了關係做出很多退讓。他們一旦認定一個人，就很容易進入「想好好經營」的模式，甚至把對方的情緒、生活和需求都放進自己的責任範圍。這樣的特質雖然很溫柔，卻也讓巨蟹座特別容易在感情中吃虧。因為太念舊、太重感情，巨蟹座常常不是看不出問題，而是捨不得放手。即使已經感受到委屈、不平衡，或明知道對方沒有那麼適合自己，他們還是可能因為曾經投入太多、一起經歷過太多，而選擇繼續忍耐。

TOP 1：天秤座

天秤座看似理性，其實在感情裡非常吃「感覺」，他們很在意相處是否舒服、互動是否自然，也很容易被有魅力、會說話、外型亮眼的人吸引。表面上他們像是在衡量與觀察，實際上很多時候做決定的依據，還是來自當下的心動與氛圍。這也讓天秤座很容易在前期因為「感覺不錯」就放下戒心，等到真正進入關係後，才慢慢看見彼此價值觀或個性上的落差。此外，天秤座很怕關係失衡，也不太喜歡面對衝突，這讓他們在戀愛初期容易選擇忽略問題，只想先維持表面的和諧。他們有時候不是不知道對方有瑕疵，而是會想著「再磨合看看」、「也許之後會變好」，結果一邊妥協、一邊說服自己，最後還是走進一段並不適合的關係。