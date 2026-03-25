fb ig video search mobile ETtoday

最容易愛錯人星座Top 3 ！第一名太心軟　明知不適合還放不下

>

星座,占卜,個性,交友。（圖／IG）

▲以下就盤點出最容易「愛錯人」的3個星座。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在感情裡，「愛錯人」往往不是因為運氣太差，而是和一個人的情感模式有關。有些人一談戀愛就特別容易心軟，有些人則是太快投入、太常替對方找理由，明明已經察覺不對勁，卻還是很難及時抽身，從星座個性來看，某些星座天生就比較容易在愛情中被情緒牽著走，也因此更容易在關係裡受傷。以下就盤點出最容易「愛錯人」的3個星座，他們不是不夠聰明，而是太相信感覺、太重感情，才會一不小心把真心交給不對的人。

TOP 3：雙魚座

雙魚座是十二星座中最容易被愛情氛圍打動的人之一，他們對感情充滿期待，也很容易因為一句貼心的話、一個溫柔舉動，就迅速對一個人產生好感。問題在於，雙魚座在喜歡上一個人的初期，往往不是先看清對方真實的樣子，而是先把自己的期待投射上去。只要感受到浪漫、曖昧或被需要，他們就很容易陷進去。也因為雙魚座太重感受，所以在感情中常常會替對方加分、合理化對方的問題。即使對方態度反覆、界線不清，甚至已經露出不夠成熟或不夠真誠的一面，雙魚座還是可能說服自己「他只是現在狀態不好」或「再相處看看也許會不一樣」。到最後受傷時，才發現自己愛上的，可能不是眼前這個人，而是自己想像中的理想關係。

TOP 2：巨蟹座　

巨蟹座在愛情裡最大的特質，就是願意照顧、願意包容，也願意為了關係做出很多退讓。他們一旦認定一個人，就很容易進入「想好好經營」的模式，甚至把對方的情緒、生活和需求都放進自己的責任範圍。這樣的特質雖然很溫柔，卻也讓巨蟹座特別容易在感情中吃虧。因為太念舊、太重感情，巨蟹座常常不是看不出問題，而是捨不得放手。即使已經感受到委屈、不平衡，或明知道對方沒有那麼適合自己，他們還是可能因為曾經投入太多、一起經歷過太多，而選擇繼續忍耐。

TOP 1：天秤座　

天秤座看似理性，其實在感情裡非常吃「感覺」，他們很在意相處是否舒服、互動是否自然，也很容易被有魅力、會說話、外型亮眼的人吸引。表面上他們像是在衡量與觀察，實際上很多時候做決定的依據，還是來自當下的心動與氛圍。這也讓天秤座很容易在前期因為「感覺不錯」就放下戒心，等到真正進入關係後，才慢慢看見彼此價值觀或個性上的落差。此外，天秤座很怕關係失衡，也不太喜歡面對衝突，這讓他們在戀愛初期容易選擇忽略問題，只想先維持表面的和諧。他們有時候不是不知道對方有瑕疵，而是會想著「再磨合看看」、「也許之後會變好」，結果一邊妥協、一邊說服自己，最後還是走進一段並不適合的關係。

關鍵字：

愛錯人, 星座, 雙魚座, 巨蟹座, 天秤座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

《逐玉》張凌赫帥顏洗版！必看三部爆紅戲劇

《逐玉》張凌赫帥顏洗版！必看三部爆紅戲劇

孫芸芸當外婆微風集團低調聲明　26歲長女廖思惟未婚澳洲產子

孫芸芸當外婆微風集團低調聲明　26歲長女廖思惟未婚澳洲產子

一直瘦不下來？醫師揭「壓力型肥胖」關鍵：睡不好真的會變胖

一直瘦不下來？醫師揭「壓力型肥胖」關鍵：睡不好真的會變胖

好命不是天生！女生必學「8個好命女法則」越活越順 金世正曬Longchamp新法棍包「橫向輪廓」超Q！宋雨琦同款TORY BURCH一次看 討厭社交喜歡獨處星座Top3！第一名最需要私人空間　其實外冷內熱 最容易愛錯人星座Top 3 ！第一名太心軟　明知不適合還放不下 許瑋甯近拍照公開雀斑不遮了　「有上妝但看不出來」最高境界的偽素顏 星巴克今起「連兩天」買一送一！星禮程會員多賺一杯 無印良品3月調漲部分商品　春夏棉T 250元起貴了25%

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面