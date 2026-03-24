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穩定交往不是運氣！擁有「5種特質」才適合陪你走到最後

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▲▼愛情長跑特質。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲談戀愛別只看感覺，這些關鍵特質也很重要。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

一段感情關係能否長久，往往不在於一開始多心動，而在於相處是否穩定、現實是否契合。有時候與其追求激情與浪漫，倒不如回到日常細節，檢視一下對方是否有這「5個特質」，就知道能不能一起過日子。

1. 能面對問題，而不是逃避

戀愛過程中一定會有不愉快，關鍵在於對方是選擇溝通還是冷處理。願意把問題說清楚、一起找方法的人，比短暫討好更重要，有時候觀察對方處理衝突的方式，可以決定兩人關係的壽命。

▲▼愛情長跑特質。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

2. 情緒有基本穩定度

不是不能生氣，而是能不能別情緒變成傷害，若身邊的另一半容易暴怒、翻舊帳或情緒勒索，長期下來會讓關係消耗很快。所以試著觀察對方在壓力情境下的反應，通常比平常更真實。

3. 對生活有基本規劃

另一半不一定要很有成就，但至少對未來有方向，像是工作、金錢使用、生活型態。如果一個人完全沒有規劃，另一方往往會承擔更多壓力，那麼這樣就很難繼續走下去。

▲▼愛情長跑特質。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

4. 尊重界線與差異

再親密的關係也需要界線，包括時間、交友、個人空間。能接受彼此不同，而不是試圖改造對方，是長期相處的重要條件。

5. 行為與承諾一致

是否守時、答應你的事情是否會做到，這些日常細節都會累積成信任感，簡單來說，會做比會說更重要。
 

關鍵字：

愛情判斷, 感情長久, 相處技巧, 情緒穩定, 生活規劃

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