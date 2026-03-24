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TWICE娜璉親選VIVAIA最愛鞋款公開！甜美示範春季必備「透視鞋」

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記者鮑璿安／綜合報導

韓團TWICE「THIS IS FOR」世界巡演台北場在日前落幕，全台都陷入沸騰，而最近成員娜璉也登上鞋履品牌VIVAIA　2026春季系列形象廣告，畫面中娜璉展現甜美氣質，以CAROL與Margot Mary Jane為主打鞋款，延伸品牌舒適與時尚並存的設計語言，同款穿搭讓粉絲們好想入手！

▲▼TWICE — 娜璉 親選VIVAIA最愛鞋款公開　 。（圖／品牌提供）

▲▼ VIVAIA 。（圖／品牌提供）

▲在訪談中娜璉也公開自己的首選鞋款， Margot Mary Jane 既簡約又舒適 。（圖／品牌提供）

▲▼ VIVAIA 。（圖／品牌提供）

▲▼ VIVAIA 。（圖／品牌提供）

▲▼ VIVAIA 。（圖／品牌提供）

▲▼ VIVAIA 。（圖／品牌提供）

在訪談中娜璉也公開自己的首選鞋款，「我會選腳上這雙 Margot Mary Jane，既簡約又舒適，我特別喜歡那塊柔軟的緩衝鞋墊。」她也提到，雖然追求流行趨勢很重要，但舒適感也是不可或缺的關鍵。VIVAIA全新系列亮點聚焦環保緞面材質、三層鞋墊結構與可機洗機能，兼顧日常實穿與保養便利性。CAROL以泡泡大底強化支撐，搭配可對折設計提升攜帶彈性，適合長時間行走需求。Margot Mary Jane則透過透氣網眼與花卉設計，呈現輕盈且具裝飾性的穿搭層次。升級版3.0進一步強化寬腳友善與足弓支撐，提升整體穿著穩定度。

同場加映

▲▼ VIVAIA 。（圖／品牌提供）

▲▼ VIVAIA 。（圖／品牌提供）

▲國家地理服飾 2026 春夏系列新作，本季再度攜手全球形象代言人 NANA 演繹極簡機能美學 。（圖／品牌提供）

隨著氣溫升高，涼感服飾也成為大家入手的目標，國家地理服飾推出2026春夏系列，全球形象代言人 NANA 演繹極簡機能美學，以LIGHT PACK輕量系列與ADELIE涼感防曬系列為核心，主打極輕量與高機能並行。LIGHT PACK連帽外套強調輕盈防風與可收納設計，搭配UPF 20至30+防曬機能，適合多變氣候下的日常穿搭。ADELIE系列則導入KINETICOOL涼感科技，透過礦物纖維帶來持久降溫體感，同時提供UPF 50+防護。材質選用再生尼龍，兼具彈性與環保訴求，提升穿著舒適與機能表現。台灣限定LOGO T恤系列延伸人文與自然元素，融入在地記憶與生態意象，增添文化辨識度。

關鍵字：

VIVAIA, 娜璉, 國家地理, 春夏服飾, 環保材質

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