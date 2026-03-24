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無印良品3月調漲「199元棉T沒有了」　新品250元起貴了25%

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▲無印良品春夏新品發表會。（圖／品牌提供）

▲無印良品春夏新品發表會。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日系居家品牌無印良品今（3／24）舉辦春夏新品發表會，推出涼感透氣服飾、包款配件、生活雜貨等相關新品，無印良品日前公告在 3／3 正式調漲旗下部分商品售價，平均漲幅達 30%，漲價商品也包括去年賣出近 100 萬件的服飾商品，單價 199 元的棉 T 買不到了，新品均從 250 元起跳，漲幅約 25%。

▲無印良品春夏新品發表會。（圖／品牌提供）

無印良品春夏新品涵蓋多個生活品類，因應春夏季節除推出涼感、透氣服飾之外，也預計將開賣涼感洗沐與身體噴霧系列、清新臉部保養系列等台灣企劃，還有近年追星療癒熱潮，還推出可放置娃娃、明星小卡、應援商品的追星用包款，居家收納也有新生力軍，包含有效利用壁面空間的壁掛家具、可堆疊竹材收納系列、可吊掛薄型收納等。

▲無印良品春夏新品發表會。（圖／品牌提供）

▲無印良品春夏新品發表會。（圖／品牌提供）

無印良品表示，今年展店合作無新計劃，目前正在重新改裝品牌台灣首間超過 500 坪的大型店舖「大直美麗華店」，將陳列的視覺感再升級，並且導入自助收銀，而去年發表的廚具系列，也將在美麗華改裝後的門市提供預購、規劃服務，預計 3／27 重新開幕。

▲無印良品春夏新品發表會。（圖／品牌提供）

無印良品因應國際原物料成本持續上漲，在今年 3／3 正式調漲旗下 9 款產品售價，包括男天竺圓領短袖T恤（素色）、女天竺圓領短袖T恤、女天竺法式袖T恤，以及旗下熱門商品化妝棉、可撕型化妝棉、原色化妝棉與壓邊化妝棉，平均漲幅約在 30%，以往短袖T恤售品價格為 199 元起，現調漲成 250 元起；化妝棉產品則從單包 79 元起，調漲為 110 元起。

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