fb ig video search mobile ETtoday

金世正曬Longchamp新法棍包「橫向輪廓」超Q！宋雨琦同款TORY BURCH一次看

>

記者鮑璿安／綜合報導

2026春夏系列的包款趨勢風向吹去何處？不妨看看韓星的私服風格指南，像是金世正最近多次上身的Longchamp新包款Looong，可愛的名字超有記憶點，並以輕盈實用、法式鬆弛感成為關鍵字。而宋雨琦最近也參與TORY BURCH的短片拍攝，紀錄下她的日常生活以及密不可分的大尺寸Romy 水桶包，請大家務必瞄準以下話題款式！

▲▼ 包款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 包款綜合。（圖／品牌提供）

▲Longchamp品牌大使金世正每一回上身的包款都是熱議話題，這次她詮釋造型優雅、猶如馬鞍廓形的2026夏季系列包款Looong。（圖／品牌提供）

▲▼ 包款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 包款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 包款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 包款綜合。（圖／品牌提供）

▲Looong以橫向修長輪廓與圓弧線條打造雕塑感外型，並以柔軟小牛皮貼合身形，搭配可調式肩帶支援多種背法。（圖／品牌提供）

Longchamp品牌大使金世正每一回上身的包款都是熱議話題，這次她詮釋造型優雅、猶如馬鞍廓形的2026夏季系列包款Looong，以更貼近日常的穿搭語境展現法式風情。她在海邊造型中以貼身洋裝搭配淺色Looong包款，透過柔和色調呼應度假氛圍，展現輕鬆卻不失精緻的比例。另一套則以針織開襟衫與長裙造型搭配同系列包款，呈現更偏向都會的優雅風格。Looong以橫向修長輪廓與圓弧線條打造雕塑感外型，略帶三角形的線條與細緻圓弧相互平衡，並以柔軟小牛皮貼合身形，搭配可調式肩帶支援多種背法。色彩從經典深色到春季粉彩，讓包款能靈活融入不同穿搭情境。

▲▼ 包款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 包款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 包款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 包款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 包款綜合。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH則請到品牌代言人宋雨琦演繹2026春夏系列包款。（圖／品牌提供）

TORY BURCH則請到品牌代言人宋雨琦演繹2026春夏系列，畫面中她以針織上衣與裙裝造型搭配Charlie肩背包，營造柔和且帶點復古感的都會氣質，包型線條俐落卻不失女性柔美。Charlie系列主打結構與版型平衡，本季延伸抽繩設計增加造型變化。另一套造型則搭配Romy水桶包，透過輕盈包身與寬敞容量，呼應她自在穿梭城市的節奏。Romy採用柔軟荔枝皮革，內部配置拉鍊口袋，兼顧收納與實用性，讓整體穿搭在精緻與隨性之間取得平衡。

關鍵字：

Longchamp, TORYBURCH, 春夏包款, 韓星私服, 時尚趨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸當外婆微風集團低調聲明　26歲長女廖思惟未婚澳洲產子

孫芸芸當外婆微風集團低調聲明　26歲長女廖思惟未婚澳洲產子

星巴克今起「連兩天」買一送一！星禮程會員多賺一杯

星巴克今起「連兩天」買一送一！星禮程會員多賺一杯

《逐玉》張凌赫帥顏洗版！必看三部爆紅戲劇

《逐玉》張凌赫帥顏洗版！必看三部爆紅戲劇

討厭社交喜歡獨處星座Top3！第一名最需要私人空間　其實外冷內熱 8款韓系短髮層次剪推薦！鎖骨長度最不挑人　自然捲也好整理 為什麼賺不到錢？吳淡如點名：這「7種人」最難變有錢 越喜歡越疏遠？「迴避型人格」戀愛3大特點曝光 47歲孫芸芸變最辣外婆！動物紋比基尼曬超狂身材、私服全是高級感範本 莫允雯、傅孟柏同框談護眼：35+視線模糊「該配鏡就別拖」 星巴克變霍格華茲！哈利波特巫師袍免費穿　蜂蜜公爵爆爆星冰茶必喝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面