金世正曬Longchamp新法棍包「橫向輪廓」超Q！宋雨琦同款TORY BURCH一次看

記者鮑璿安／綜合報導

2026春夏系列的包款趨勢風向吹去何處？不妨看看韓星的私服風格指南，像是金世正最近多次上身的Longchamp新包款Looong，可愛的名字超有記憶點，並以輕盈實用、法式鬆弛感成為關鍵字。而宋雨琦最近也參與TORY BURCH的短片拍攝，紀錄下她的日常生活以及密不可分的大尺寸Romy 水桶包，請大家務必瞄準以下話題款式！





▲Longchamp品牌大使金世正每一回上身的包款都是熱議話題，這次她詮釋造型優雅、猶如馬鞍廓形的2026夏季系列包款Looong。（圖／品牌提供）





▲Looong以橫向修長輪廓與圓弧線條打造雕塑感外型，並以柔軟小牛皮貼合身形，搭配可調式肩帶支援多種背法。（圖／品牌提供）

Longchamp品牌大使金世正每一回上身的包款都是熱議話題，這次她詮釋造型優雅、猶如馬鞍廓形的2026夏季系列包款Looong，以更貼近日常的穿搭語境展現法式風情。她在海邊造型中以貼身洋裝搭配淺色Looong包款，透過柔和色調呼應度假氛圍，展現輕鬆卻不失精緻的比例。另一套則以針織開襟衫與長裙造型搭配同系列包款，呈現更偏向都會的優雅風格。Looong以橫向修長輪廓與圓弧線條打造雕塑感外型，略帶三角形的線條與細緻圓弧相互平衡，並以柔軟小牛皮貼合身形，搭配可調式肩帶支援多種背法。色彩從經典深色到春季粉彩，讓包款能靈活融入不同穿搭情境。





▲TORY BURCH則請到品牌代言人宋雨琦演繹2026春夏系列包款。（圖／品牌提供）

TORY BURCH則請到品牌代言人宋雨琦演繹2026春夏系列，畫面中她以針織上衣與裙裝造型搭配Charlie肩背包，營造柔和且帶點復古感的都會氣質，包型線條俐落卻不失女性柔美。Charlie系列主打結構與版型平衡，本季延伸抽繩設計增加造型變化。另一套造型則搭配Romy水桶包，透過輕盈包身與寬敞容量，呼應她自在穿梭城市的節奏。Romy採用柔軟荔枝皮革，內部配置拉鍊口袋，兼顧收納與實用性，讓整體穿搭在精緻與隨性之間取得平衡。