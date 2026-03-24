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京站女王節4／2登場消費2千送200　漢堡排「肉肉大米」5月進駐

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▲京站女王節優惠。（圖／業者提供）

▲京站女王節優惠 4／2 開跑。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

京站時尚廣場女王節「LEVEL UP！女子升級進行式」將從 4／2 日至 5／10 開跑，全館當日消費滿 4,000 元送 200 元，針對化妝品、內衣及香氛指定類別消費滿 2,000 元送 200 元，並加碼滿額抽獎，Q 卡友累積消費滿 2,000 元，即可抽紐約、巴黎或米蘭三大城市的雙人來回機票。

京站女王節優惠首五日（4／2 至 4／6）期間，卡友全館當日消費滿 4,000 元送 200 元；化妝品、內衣及香氛指定類別消費滿 2,000 元送 200 元，若 Q 卡友刷中華郵政或星展銀行卡，消費滿 4,000 元再加送 200 元，等同消費 4,000 元可獲 600 元回饋。

▲京站女王節優惠。（圖／業者提供）

▲KIEHL’S 金盞花化妝水超值組，原價 7,253 元，特價 5,300 元。

今年女王節針對不同生活場景，推出四大風格消費提案，化妝品 KIEHL’S 金盞花化妝水超值組，原價 7,253 元，特價 5,300 元；MAKE UP FOR EVER 完美輕透底妝組也祭出約 6.6 折的優惠，原價 8,670 元，特價 5,760 元。穿搭配件 ORiental Traffic 刺繡雪紡瑪莉珍鞋，原價 3,980 元，特價 1,500 元。

▲京站女王節優惠。（圖／業者提供）

▲4／7起回門禮「時尚保溫壺」。

京站表示，2026年改裝重點鎖定話題美食，西區獨家的「肉肉大米」預計於5／1正式進駐，主打手工現煎漢堡排 。現有品牌也同步升級，Mo Mo Paradise 母親節前將以新面貌亮相，金色三麥則預計於5月完成改裝，引進科技感十足的智慧調酒牆。總經理王大政表示，今年看好市場表現，原油因戰爭因素逐漸攀高，機票價格有調高趨勢，出國人變少會留在台灣消費，預計母親節檔期會比去年同期成長 3%。

▲京站女王節優惠。（圖／業者提供）

▲4／13起回門禮「茄芷悠遊提袋」。

▲京站女王節優惠。（圖／業者提供）

▲4／19起回門禮「茄芷隨行收納兩用組」。

此外，京站於女王節期間特別規劃「週週回門禮」活動。消費者可透過京站 APP 領取電子兌換券，憑本人行動 Q卡及台北店當日單筆滿 1499元（含）以上的發票即可兌換，包括保溫壺、茄芷悠遊提袋與茄芷隨行收納兩用組。

▲新光三越初夏購物節。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越初夏購物節4／1開跑。（圖／記者蔡惠如攝）

新光三越「初夏購物節」將於 4／1 拉開序幕，集結超過 120 大頂尖美妝與香氛品牌，更攜手國際名品、流行服飾等 2,600 間櫃位，消費滿 3,000 元起就有 skm points 點數回饋，還有限定商品、特定信用卡點數加碼送，並首度攜手韓國超人氣潮牌 Wacky WiLLy 推出聯名限定好禮，韓星 aespa 成員 Giselle 腳下的稀缺限量鞋款驚喜開搶，讓大家在換季時節能以最亮麗的姿態迎接夏天。

▲新光三越初夏購物節。（圖／業者提供）

▲Wacky WiLLy KITTE LITE系列輕量鞋（黑／灰／卡其，共3色) 推薦價3,290元（每款全台限量100雙，0401起限量販售）。

新光三越 4／1 至 4／12 期間，化妝品單筆滿 3,000 元送 3000 點 skm points，半年保養戰力一次補齊；首 6 日（4／1～4／6）名品單筆滿 1 萬元送5,000點skm points；使用 skm pay 綁定聯名卡消費滿 8,000 元，再加贈 3000 點，其他11大銀行信用卡消費特定服飾類別滿 8,000 元再加贈 2000點（限量每卡每日限 1 次）。

▲新光三越初夏購物節。（圖／業者提供）

▲SKII活膚彈潤人氣組，特價6,200元，價值10,262元（新光三越獨家，6折）。

▲新光三越初夏購物節。（圖／業者提供）

▲GUERLAIN 皇家蜂王乳蜜露大容量組，特價5,250元，價值8,963元（新光三越獨家，59折）。

關鍵字：

京站女王節, 滿4000送200, 長榮機票抽獎, Q卡友, 肉肉大米, 獨家優惠, 生活提案

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