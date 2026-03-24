許瑋甯近拍照公開雀斑不遮了　「有上妝但看不出來」最高境界的偽素顏

▲許瑋甯公開近拍照。（圖／取自許瑋甯IG，下同）

圖文／CTWANT

最近真的越來越多女星不走「無瑕肌」那一套了，反而開始把原本的膚況直接端出來！像許瑋甯這次在IG限動放的近拍照，就完全沒有在遮雀斑，臉上那些細細的小點反而變成重點，整個人看起來更有味道，也難怪一堆人直接被燒到。

她這組IG限動自拍，幾乎是貼臉拍的距離，光線一打下來，膚質、紋理全部看得很清楚，但最吸睛的還是那一臉雀斑！沒有特別用遮瑕蓋掉，反而讓整體妝感變得很輕，搭配那種淡淡的裸粉唇色，看起來不像精心打扮，更像是本來氣色就很好。這種「有上妝但看不出來」的感覺，反而更容易讓人覺得她真的很美。

再對比她平常在活動或鏡頭前的樣子，其實一直都是走精緻路線，妝容完整、輪廓也很到位，當然是好看沒話說。但有趣的是，網友這次幾乎一面倒更愛她這種私下狀態！像是隨手拍、頭髮被風吹亂、甚至角度沒有那麼完美，反而多了一種很真實的感覺，看久了會更上癮，也更有親近感。

從這波討論就看得出來，現在大家真的不太迷那種「完美到不真實」的臉了，反而會被這種有點生活感的樣子吸住！雀斑不再是需要藏起來的東西，留著反而更有記憶點。像許瑋甯這組照片，就是那種你滑過去會停下來多看幾秒的類型，不用太多修飾，就已經有滿分吸引力。

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