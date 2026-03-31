日本四大神級防曬再進化！大谷翔平、長澤雅美愛用　不黏膩還有光澤感

▲（圖／取自decorte_official IG、品牌提供）

圖文／CTWANT

夏天最怕防曬擦起來又黏又厚，甚至還會弄髒心愛的黑衣服。身為防曬大國，日本品牌在2026年再度進化，把防曬做得像「保養精華液」一樣舒服！無論是追求長澤雅美那種輕盈透明感，還是像大谷翔平在球場上需要極強的抗汗力，今年的日系防曬通通辦得到。這次我們幫大家盤點日本四大神級防曬：黛珂、安耐曬、雪肌精、SUQQU，怕曬黑、想抗老？看完這篇就對了！

黛珂 極效光無痕防禦乳

沒打廣告依舊超熱賣的防曬乳，夏天最怕防曬擦完臉油到發亮，但黛珂這支極效光無痕防禦乳真的會讓人驚艷！它的質地超水潤，推開時就像水慕斯一樣，延展性極佳且完全不黏，感覺保養品被肌膚瞬間吸收進去，只留下自然的健康光澤感。最厲害的是它在維持高防護力的同時，還兼顧了美白跟保養功能。如果你在找一支清爽、透明、擦完皮膚還會變好的頂級防曬，這支絕對是少有的滿分選擇，夏天拿來當妝前打底也超完美！塗抹均勻且不易產生黏膩感，是市場上少有清爽不黏膩的透明質地防曬。

▲黛珂 極效光無痕防禦乳 清爽型／抗汗防水型 SPF50+ PA++++ 30ml／1,150元、50ml／1,550元、黛珂 極效光無痕防禦乳 美白型 SPF50+ PA++++ 30ml／1,400元。（圖／取自decorte_official IG、品牌提供）

▲如果想要有潤色效果可以選黛珂極效光無痕素顏霜者款，不但有高防曬係數還能實現自然的膚色提亮與遮瑕效果，01跟10是人氣色號。黛珂 極效光無痕素顏霜（3色）SPF50+ PA++++ 30ml／1,150元。（圖／取自decorte_official IG、品牌提供）

黛珂 AQ煥妍防禦精華

如果預算比較足夠，一定要試試看AQ煥妍防禦精華。這支真的是貴婦等級，裡面加了菸鹼醯胺跟傳明酸兩大成分，邊防曬還能邊幫助亮白、撫平小細紋。擦完之後臉部會透出一種很高級的自體發光感，完全不黏膩反而像上了一層彈潤的保養薄膜，是那種「錢花得很值得」的高質感體驗，讓肌膚遠離每日日照帶來的累積壓力。

▲黛珂 AQ煥妍防禦精華 SPF50+ PA++++ 55g／2,600元。（圖／取自decorte_official IG、品牌提供）

安耐曬 膠原保濕防曬水凝乳

大家對安耐曬的印象可能還是那罐金鑽，但2026全新的膠原保濕防曬水凝乳完全改寫了使用感！這支現在是日本OL圈人手一支的必備品，代言人長澤雅美那種透明感美肌就是靠它。最神奇的地方是它解決了所有女生的痛：「防曬沾到黑衣服」。官方實測摩擦50次不留痕跡，穿深色洋裝也不怕尷尬。質地超親膚、完全不泛白，日常拿來當妝前乳也超合適，清爽到妳會忘記自己有擦防曬！採用低海洋污染的海洋友善配方，日妞的透明感美肌全靠它！

▲安耐曬 膠原保濕防曬水凝乳 SPF50+ PA++++ 90g／850元。（圖／品牌提供）

▲安耐曬 美肌潤色防曬水凝乳 SPF50+ PA++++90g／850元。（圖／品牌提供）

雪肌精 輕水感全效防禦凝膠、輕水感全效防禦乳

今年雪肌精的防曬真的強大到沒對手！依然由男神大谷翔平代言，這款輕水感全效防禦凝膠搭載高科技，一般防曬怕流汗，這支反而是「越流汗、防護膜越強韌」。擦起來的感覺像精華液一樣非常水潤，還帶有清新療癒的柑橘香。最棒的是它還能幫妳隔絕空氣裡的髒污，對於喜歡戶外運動、或是在大城市通勤的女生來說，這支完全是夏天的抗老神隊友，清爽不油膩的膚觸保證讓妳一試成主顧。

▲雪肌精輕水感全效防禦凝膠 SPF50+/PA++++ 90g／650元、雪肌精輕水感全效防禦乳SPF50+/PA++++ 60g／750元。（圖／品牌提供）

SUQQU 晶采防曬日霜2026限定版

如果你是光澤控，那絕對不能錯過SUQQU的晶采防曬日霜。這款日霜一直以來都是彩妝師的心頭好，擦完後的膚觸滑順到不行，就像幫臉披了一層高質感的絲緞面紗。2026限定版還找來日本繪畫藝術家通木菜々絵合作，包裝美得像藝術品，還貼心推出50g大容量！這支防曬不僅防護力強，最重要的是它能大幅提升後續底妝的精緻度，讓妳的表情看起來更有生氣，是追求極致精緻妝容的妳必入手的夢幻逸品。

▲SUQQU 晶采防曬日霜2026限定版 50g SPF50+・PA++++／4,000元。（圖／取自 suqqu_official IG）

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