小資女美妝清單！防曬、定妝噴霧到抗痘精華　百元價也有專櫃級效果

▲百元級專櫃感美妝。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

最近不少美妝討論區都在聊一個話題：「現在百元價的開架美妝，真的越來越誇張！」很多產品不只成分越做越高規格，連質地、科技甚至使用感，都已經開始往專櫃等級靠攏。從高係數防曬、長效定妝，到速效急救面膜與AI抗痘保養，這些原本被認為是高價品牌才會出現的概念，如今在開架市場也能找到實力派選手！這次就整理出幾款討論度很高的「百元級專櫃感美妝」，不只價格親民，連功能與科技都讓人忍不住想多囤幾瓶。

說到最近被討論度拉滿的開架防曬，很多人第一時間想到的就是曼秀雷敦這款新登台的水潤肌高濃度玻尿酸防曬精華！主打精華液等級防曬概念，最大亮點就是加入系列史上最高濃度的三重玻尿酸，從肌表鎖水到肌底補水層層加強，同時搭配SPF50+ PA++++高係數防護，讓日間防曬直接升級成保養的一部分，質地也特別強調零著感配方，擦上去幾乎沒有黏膩與泛白感，像精華液一樣快速吸收，難怪在日本一上市就衝上防曬榜單。

▲曼秀雷敦水潤肌高濃度玻尿酸防曬精華70g／419元。（圖／品牌提供）

如果底妝容易脫妝的人，在社群上最常被化妝師圈點名的，則是PRAMY柏瑞美的化妝師持久定妝噴霧！這款定妝噴霧的核心是鎖妝PRO成膜科技，透過內層抓住底妝、外層防水抗汗的雙層結構，不只能讓妝容形成一層貼膚防護膜，就算高溫流汗也不容易斑駁，配方中還加入微米級吸油粉末幫助控油，同時搭配依克多因、玻尿酸與B5等保濕成分，長時間持妝也不容易乾繃！細霧型25μm噴頭則可讓噴霧更均勻，不會破壞整體妝感，被不少人當成「完妝最後一步必備」。

▲PRAMY柏瑞美化妝師持久定妝噴霧100g／629元。（圖／品牌提供）

▲好用到連代言人KIRE凱爾也分享自己的舞台實戰經驗，大讚使用後「妝容更服貼」，和粉絲近距離合照也更有自信！（圖／品牌提供）

面膜界則有不少人把注意力放在未來美發表的8分鐘麗珠肽面膜！這系列最大的特色就是運用了REM TECH水凝鍍膜科技，透過特殊鍍膜結構讓精華更有效壓入肌膚，同時降低蒸發速度，把原本需要15到20分鐘的敷臉時間濃縮到8分鐘完成！再搭配院線級麗珠肽成分與韓國科研配方，針對不同膚況推出爆水保濕、提亮淨白與舒緩修護三種版本，不少人把它當成熬夜或重要場合前的「急救型面膜」，短時間就能讓膚況看起來更透亮飽滿。

▲全新8分鐘麗珠肽面膜（售價3片399元）已於3月中起陸續登陸各大通路，讓消費者體驗同步韓國院線級的修護魔力。（圖／品牌提供）

而對油痘肌來說，不可或缺的當然就是牛爾老師推出的NARUKO茶樹三酸AI系列！它們把AI精準保養概念導入抗痘配方，先透過AI抗痘胜肽鎖定油脂與痘痘生成問題，再搭配茶樹精油與三酸配方（水楊酸、杏仁酸、琥珀酸）溫和代謝角質、清理毛孔阻塞。除了調理水之外，痘印美白安瓶還加入傳明酸與舒緩修護因子，可淡化紅痘與痘印，同時穩定膚況，讓抗痘與修護可以同步完成，對容易反覆長痘的人來說算是相當完整的一套保養思路。

▲NARUKO茶樹三酸AI抗痘調理水150ml／520元、NARUKO茶樹三酸AI痘印美白安瓶12ml／520元。（圖／品牌提供）

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