別再亂補！營養師公開「全身保養飲食表」這樣吃才有效

▲番茄對養護心臟很有幫助。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

每天吃進去的食物，其實都在影響身體不同部位的運作，營養師高敏敏分享，與其盲目進補，不如針對需求精準補充，她也特別整理一份「從頭到腳」的飲食對照，讓日常三餐更有方向。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#大腦保養：專注力與思緒清晰關鍵

建議補充核桃、亞麻籽、藍莓，富含Omega-3與抗氧化成分，有助維持腦部運作與專注力，內含的好油脂與植化素是關鍵來源。

#眼睛保養：長時間用眼族必看

建議補充菠菜、紅蘿蔔、地瓜，內含葉黃素與β胡蘿蔔素，有助維持視覺健康，提醒甲狀腺疾病者，菠菜攝取需留意份量。

#心臟保養：循環與血管健康

建議補充番茄、橄欖油、石榴，能夠提供多酚與健康脂肪，支持心血管功能。提醒服用抗凝血藥物者，石榴建議先諮詢醫師。

#肺部保養：應對外在刺激

建議補充葡萄、山藥、洋蔥，內含多種抗氧化物，有助身體防禦機制，若為腸胃敏感族群，山藥與洋蔥需調整份量。

#胃部保養：提升消化順暢度

建議補充生薑、高麗菜、香蕉，溫和且易消化，幫助腸胃運作，提醒胃食道逆流者，生薑建議少量嘗試。

#肝臟保養：代謝與解毒支持

建議補充薑黃、花椰菜、大蒜，有助身體代謝機制，外食族可特別留意補充。

#腎臟保養：泌尿系統維持

建議補充蘋果、蔓越莓、青椒，補充抗氧化營養，有助維持泌尿道健康。提醒慢性腎臟病者需注意鉀攝取量。

#腸道保養：好菌平衡是關鍵

建議補充木瓜、優格、泡菜，可幫助提供酵素與益生菌來源，幫助消化與吸收，乳糖敏感者可選擇無糖或植物性發酵食品。

#骨骼保養：支撐日常活動力

建議補充牛奶、豆干、柑橘，幫助補足鈣質與維生素C，有助骨骼健康，若為乳糖不耐者，可改選豆製品替代。

#卵巢、子宮保養：婦科日常支持

建議酪梨、莓果、黃豆，能提供健康脂肪與植物營養素，適合作為日常飲食補充。

營養師高敏敏最後也提醒，上述多，種食物不用全吃，但要吃對，每天選2–3個部位重點補充，輪替食材，避免單一攝取，搭配原型食物，減少加工，長期持續，比短期大量更重要。