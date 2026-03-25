一直瘦不下來？醫師揭「壓力型肥胖」關鍵：睡不好真的會變胖

▲睡眠不佳和肥胖有直接關聯。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

明明已經少吃、也有運動，體重卻始終卡關？問題可能不只是飲食，而是壓力與睡眠正在悄悄影響你的身體。研究顯示，約有4成民眾有睡眠不佳問題，而這正是代謝失衡的開端。

許多人以為肥胖只和「吃太多」有關，但其實睡眠品質也扮演關鍵角色。當長期睡不好，身體的修復機制會受到影響，不只白天容易疲勞，還可能進一步干擾荷爾蒙與代謝系統，增加肥胖風險。京都堂中醫林巧薇中醫師指出，當大腦感受到壓力時，會促使腎上腺分泌「皮質醇」。正常情況下，皮質醇會在早晨達到高峰、夜晚降低，幫助身體維持節律與入睡。

當皮質醇長期處於高水平，會進一步影響「瘦體素」分泌，讓人更容易感到飢餓，特別渴望高熱量與高碳水食物。同時也會促進胰島素阻抗，使脂肪更容易堆積，尤其集中在腹部。此外，皮質醇還會加速肌肉分解、降低肌肉量，讓基礎代謝率下降，形成「越減越難瘦」的惡性循環。

中醫將壓力型肥胖歸為「肝鬱氣滯」，也就是壓力讓氣血運行不順。林巧薇中醫師表示，這類族群多半生活與工作壓力大，調理方向會以疏肝解壓、改善代謝為主，除了少吃多動，更重要的是調整生活節奏，建議建立規律作息，幫助皮質醇回到正常分泌；透過冥想、瑜珈等方式減壓；飲食上可補充Omega-3、鎂與B群，幫助穩定神經系統，多曬太陽也有助於調節褪黑激素與血清素，進一步改善睡眠品質。