Sony在台推出藍牙唱盤萬元有找　一鍵自動落針、無線聽歌更直覺

▲SONY在台推出 PS-LX3BT 與 PS-LX5BT黑膠唱盤。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

若你也對黑膠獨特的音色念念不忘，卻苦於調教唱針、接一堆音響線的繁複入手門檻，Sony 近期在台發表的 2 款黑膠唱盤，可能成為你的新解答。主打「全自動播放」，只要按下一個鍵，唱臂就會自動移動、對準刻紋落針，播完後也會自動回位，直覺簡單的操作，不管是剛入坑的新手還是發燒友，都能輕鬆上手，專心享受類比音訊溫潤細節。

▲PS-LX5BT一體成型的機身設計 。

SONY 睽違 7 年在台推出 PS-LX3BT 與 PS-LX5BT 兩款藍牙黑膠唱盤，讓總是糾結線材的你，簡單把黑膠帶進無線生活，除了一鍵操作之外，也支援藍牙連線，讓你想聽歌時戴上無線耳機或無線喇叭，讓音樂輕鬆跟著你。

PS-LX3BT 機身採用一體成型設計，並配備專門開發的腳墊來降低振動干擾，無線播放支援 Qualcomm aptX™ Adaptive 技術，確保藍牙傳輸能維持 Hi-Res Wireless Audio 的高解析水準 。對於想要質感、又不想要複雜設定的人來說相當適合，針對初試黑膠的樂迷，售價 9,990 元。

PS-LX5BT 則在硬體進行更多優化，搭載鋁合金唱臂搭配厚實橡膠墊，能更有效地抑制微小振動，提升聲音純淨度，配備高階唱頭，呈現更飽滿的音色與寬廣音場 ，鍍金音訊插孔升級有線連接，也可替換其他音訊器材，售價 12,900 元。兩款商品即日起在台開放預購，預計 4／8 正式上市，業者表示，即日起至 4／7 預購，再加贈限量的黑膠唱盤清潔組。

配件品牌 CASETiFY 近期在台推出慶祝 30 周年的《新世紀福音戰士》系列，強調客製化自由度，讓粉絲能把心儀的角色或組織標誌直接帶在身邊。

▲CASETiFY《新世紀福音戰士》聯名系列。（圖／品牌提供）

適逢《新世紀福音戰士》播映 30 周年，本次聯名系列推出「EVA 初號機珍藏版 AirPods 保護殼」。它捨棄平面的印製，改以精緻的立體雕刻與高光質感還原初號機深紫色的機甲線條，拿在手上的份量感與視覺衝擊力十足，其他客製選擇包括 NERV、SEELE 組織標誌，到 Angel 使徒或各角色的專屬字體都能自由組合，甚至還有 A.T. 力場幻彩印花設計，讓手機殼看起來就像隨時準備展開防禦防線一樣酷炫。