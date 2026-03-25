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周杰倫深V裝配Dior幸運項鍊帥翻　上億畢卡索名畫也搶鏡

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▲▼周杰倫 。（圖／翻攝iG）

▲周杰倫宣傳全新專輯《太陽之子》同名主打歌，在價值上億元的畢卡索1939年作品《Femme au chapeau》前留影。（圖／翻攝jaychou IG）

記者陳雅韻／台北報導

華語流行樂天王周杰倫昨（24日）為全新專輯《太陽之子》同名主打歌MV舉辦全球首播發表會，一襲Dior 2026秋季時裝系列黑色雙排扣獵裝搭配黑色長褲造型帥翻全場，特別是直接深V敞胸露出Dior項鍊，相當吸睛。記者會後他在IG分享「我的儀式感是連衣服都還沒換，然後在畫作前興奮的等待12:00」，與歌迷一起等全新專輯《太陽之子》，他身後正是曾在2024年登上富藝斯（Phillips）紐約拍賣的畢卡索名畫《Femme au chapeau》，價值上億元。

周杰倫是演藝圈赫赫有名的藝術藏家，巨星朋友GD（G-Dragon，權志龍）、山下智久到他家作客時，都順道欣賞他珍藏的畢卡索、巴斯奇亞等傳奇藝術家的名作。此次他等待新專輯上線，特別選在畢卡索1939年創作的《Femme au chapeau》前合影，畫中主角為前衛超現實主義攝影師朵拉瑪爾，是畢卡索的靈感繆思與情人，此畫作在畢卡索生前一直由其私人收藏，他逝世後由享譽盛名的貝耶勒畫廊納入館藏，並由藏家珍藏至近30年委由富藝斯拍賣，目前成為周杰倫發行專輯的最佳見證。

▲▼周杰倫 。（圖／翻攝iG）

▲周杰倫穿著Dior 2026秋季時裝配Étoile des Vents項鍊出席發表會。（圖／杰威爾音樂提供）

關於時尚，周杰倫也相當講究，在《太陽之子》同名主打歌MV舉辦全球首播發表會上，他穿代言品牌Dior 2026秋季時裝系列黑裝，並疊戴 Étoile des Vents 玫瑰金鑲鑽項鍊與徽章項鍊，兩款項鍊呈現簡約俐落的幸運八芒星羅盤玫瑰圖案，同時呼應Christian Dior 所珍視的幸運星意象，為他帶來滿滿的好運。

▲▼周杰倫 。（圖／翻攝iG）

▲周杰倫佩戴的Dior Étoile des Vents玫瑰金鑲鑽項鍊，152,000元。（圖／Dior提供，以下同）

▲▼周杰倫 。（圖／翻攝iG）

▲周杰倫同時疊搭Dior Étoile des Vents 玫瑰金鑲鑽徽章項鍊，495,000元。

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關鍵字：

周杰倫, 畢卡索, Dior

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