開箱香奈兒最新Sogo復興店！三層樓私宅享受、春夏必收夢幻包款一次看

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL）再度為台北時尚版圖寫下新篇章，遠東 Sogo 復興精品店於近日以全新面貌盛大開幕，坐落東區核心地段，橫跨三層樓的空間規模打造出如同私密寓所般的奢華享受，也同步帶來藝術總監Matthieu Blazy的話題首秀2026春夏系列新作，《ET FASHION》就搶先以第一視角帶逛新店，並解析當中亮點！





▲香奈兒 Sogo 復興精品店佔地超過 900 平方公尺，展現品牌深厚文化底蘊，更打造出宛如藝術場域般的精品體驗 。（圖／品牌提供）

香奈兒 Sogo 復興精品店佔地超過 900 平方公尺，展現品牌深厚文化底蘊，三層樓空間並帶來亞洲唯一的透明電梯，如同進入私人寓所一般。全新店裝設計延續香奈兒一貫的經典語彙，靈感源自嘉柏麗香奈兒位於巴黎康朋街31號的傳奇寓所，整體以黑、白、米、金色調構築出低調奢華的氛圍。外觀簡潔純粹，走進室內則能感受到材質與光影交織出的層次感，從大理石、金屬到訂製家具，每一處細節都精準呼應品牌的優雅精神。

空間最大亮點之一，是將「藝術融入精品店」的概念發揮到極致，店內陳列多件當代藝術作品與設計家具，包含雕塑家 Aaron Poritz、Thierry Leproust 的作品，以及 Agnes Martin 等藝術家的創作，擁有手繪極簡線條的畫作、捕捉下黑白草木的攝影作品，讓購物過程更像是一場沉浸式藝術展覽。二樓鞋履沙龍同樣令人驚艷，以藝術家 Nancy Lorenz 的金箔鏡面作品為視覺焦點，搭配斜紋軟呢沙發與訂製吊燈，營造出舒適又華麗的氛圍；三樓則規劃為高級時裝空間，提供VIP顧客定裝、裁縫師量身服務。





▲同步帶來藝術總監Matthieu Blazy的話題首秀2026春夏系列新作 。（圖／記者鮑璿安攝）





▲白米色 CHANEL 25 包款 小型款 。（圖／品牌提供）





▲黑色菱格紋粒紋皮革肩背包 。（圖／品牌提供）





▲黑色揉皺2.55口蓋包 。（圖／品牌提供）







▲黑色柔軟皮革肩背包 大型款 。（圖／品牌提供）

一樓映入眼簾的是本季焦點單品，其中CHANEL 25包款成為話題核心，設計上延續品牌經典菱格紋元素，同時以更柔軟的皮革與流線輪廓呈現，兼具輕盈與實用性。本季可見多款經典與新作並進，新任藝術總監Matthieu Blazy將他對工藝和極簡審美的把控都注入全新包袋中，像是話題「法棍包」黑色粒紋皮革肩背包，以細緻菱格紋與長型輪廓打造出俐落感，搭配雙長提把，強調日常實用性與優雅比例。經典 2.55 包款透過揉皺皮革重新演繹，保留標誌性鍊帶與鎖扣設計，同時注入更隨性的時髦態度。鞋履方面，更不能錯過擁有柔軟皮革的方頭雙色高跟鞋以及米色飾以黑色緄邊高跟鞋，詮釋出香奈兒女性的優雅現代，以上單品都能夠在店裡找到。

以下看更多2026春夏話題包款





▲HALFMOON SOFT TRIOMPHE柔軟亮澤羊皮革小型手袋，NT$87,000 。（圖／品牌提供）





▲LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，NT$110,000。（圖／品牌提供）





▲TEEN TRIOMPHE桑蠶絲及天然牛皮革手袋，NT$155,000 。（圖／品牌提供）

由創意總監Michael Rider掌舵的Celine 2026春夏系列，包款方面的大勢焦點，莫過於全新HALFMOON SOFT TRIOMPHE半月包，以圓弧輪廓和更加小巧的尺寸，呼應本季服裝中的柔和線條，絲滑皮革搭配金色Triomphe金屬細節，低調但有辨識度。第二款值得關注的是LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，經典外擴包身與結構感線條，是本季極簡風格中最實用的代表款。