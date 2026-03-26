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職場自私鬼星座Top 3！第一名太現實只看利益　連同事都當資源

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星座。（圖／IG）

▲職場最容易被認為自私的星座 Top 3。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在職場上，最讓人頭痛的從來不是工作量，而是「一起共事的人」。有些人習慣把責任往外推、功勞往自己攬，甚至在關鍵時刻只顧自己，讓同事默默吃悶虧。從星座性格來看，有幾個星座特別容易被貼上「自私鬼」標籤，但其實背後往往不是單純的壞，而是出於本能的自我保護與生存策略。以下就盤點「職場最容易被認為自私的星座 Top 3」，看看你身邊是不是也有這樣的人。

Top 3：雙子座

雙子座在職場上向來反應快、腦袋靈活，但也因為太懂局勢，常被認為「只顧自己」。他們擅長在不同人之間切換立場，對資訊的掌握度極高，會選擇對自己最有利的行動方式。當事情出現風險時，雙子往往會優先抽身，確保自己不被拖累。不過這種「自私感」，其實更多來自他們對變動的不安與對機會的敏銳，與其說是自私，不如說是太會保護自己。

Top 2：處女座

處女座的「自私」，往往藏在理性與高標準之下。他們對工作要求極高，容易把事情做到完美，但同時也會忽略團隊感受。當同事跟不上節奏時，處女座可能會直接接手，甚至默默在心裡評價對方能力。在他們眼中，「把事情做好」才是最重要的，因此容易給人冷漠、只顧結果的印象。但其實他們並非故意自私，而是把效率與品質擺在第一位。

Top 1：摩羯座

如果說誰最容易被貼上「職場自私鬼」第一名，摩羯座幾乎榜上有名。他們極度重視成就與位置，做任何決定都會以長遠利益為出發點。當涉及升遷、資源分配或權責劃分時，摩羯往往會選擇最有利於自己的方向。他們不太會被情感左右，甚至能在必要時保持冷靜抽離，這種理性讓人佩服，但也容易被解讀為「只顧自己」。然而對摩羯來說，這其實是一種對現實的清醒認知——在競爭環境中，保護自己才是生存之道。

關鍵字：

職場, 星座, 自私, 雙子座, 摩羯座, 運勢

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