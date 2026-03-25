以為只是小錢？這「3種花錢法」正在默默讓你變窮

▲3個最常見的「地雷消費習慣」，只要稍微調整，就能讓存款慢慢有感增加。（圖／達志示意圖）

記者鮑璿安／綜合報導

在物價高漲、薪水卻沒明顯成長的時代，「存不到錢」幾乎成為多數人的共同困擾。很多人以為問題出在收入不夠，但其實更關鍵的，往往是日常不自覺的消費習慣。看似無傷大雅的小支出，長期累積下來，反而成為存錢最大的阻礙。以下盤點3個最常見的「地雷消費習慣」，只要稍微調整，就能讓存款慢慢有感增加。

1. 情緒型消費：心情不好就刷卡，快樂卻很短暫

不少人習慣在壓力大或心情低落時購物，把花錢當成一種「療癒」。當下確實能獲得滿足，但這種快樂通常維持不久，帳單來時反而更焦慮。長期下來，容易形成「情緒→消費→後悔」的循環。真正需要的，其實不是多買一件東西，而是找到更健康的情緒出口，例如運動、與朋友聊天或培養興趣，才能從根本減少衝動支出。

2. 小額無感支出：每天一點點，月底卻嚇一跳

每天一杯咖啡、一份外送、隨手加購的零食，看起來都不貴，但這類「無感支出」最容易被忽略。當你沒有特別記帳時，很難意識到這些小額花費其實已經佔了很大比例。建議可以試著記錄一週或一個月的花費，你會發現那些不起眼的支出，往往就是讓存款停滯的關鍵。

3. 跟風消費：為了不落後，其實買了不需要的東西



社群時代下，看到別人分享穿搭、美食或開箱，很容易產生「我也要有」的念頭。這種跟風消費，往往不是因為真的需要，而是來自比較與焦慮。但問題是，這些東西買回來後，使用頻率不高，甚至很快被遺忘。與其盲目跟流行，不如回到自己的生活需求，選擇真正會用到、能長期陪伴的物品。