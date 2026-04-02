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3雙話題薄底鞋不收不行　曾敬驊、王鶴棣都在穿

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曾敬驊、王鶴棣都在穿！薄底鞋清單曝光：PUMA、adidas Originals、PALLADIUM必收神款一次看

▲三雙話題薄底鞋款不收不行。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

時尚圈的「減法時尚」持續開展，從厚底退燒、薄底回歸，鞋櫃也正式進入「輕盈革命」！2026的關鍵字越薄越有型、越簡單越高級，這波「薄底鞋」不只是流行、更是一種穿搭態度，不靠堆疊，靠線條取勝，以下三雙話題薄底鞋款，不收不行。

薄底鞋推薦：曾敬驊換上PUMA人氣H-STREET#隨型鞋亮相

金馬獎最佳男配角、話題男神曾敬驊加持的PUMA H-STREET#隨型鞋，真的隨便穿都帥，曾敬驊更將H-STREET封為出門救星、造型天才。輕量化結構讓腳感幾乎無負擔，加上俐落貼地的薄底設計，整體比例瞬間拉長一截。

曾敬驊、王鶴棣都在穿！薄底鞋清單曝光：PUMA、adidas Originals、PALLADIUM必收神款一次看

▲曾敬驊穿上PUMA H-STREET帥氣亮相。（圖／品牌提供）

銀光綠配色，一上腳直接變造型亮點，不用多想就有記憶點，無論是牛仔褲派、運動風派，甚至想混點絲巾小心機，它都能完美駕馭，讓你穿搭不需要多想，一抓就型。

曾敬驊、王鶴棣都在穿！薄底鞋清單曝光：PUMA、adidas Originals、PALLADIUM必收神款一次看

▲PUMA H -STREET #隨型鞋／2,980元。（圖／品牌提供）

薄底鞋推薦：王鶴棣上腳adidas Originals CHANGLE薄底鞋

復古潮人必收的adidasOriginals CHANGLE薄底鞋，搭配代言人王鶴棣的高顏值加持，直接把「復古混搭」推到新高度。CHANGLE命名靈感來自中文長樂的美好寓意，更把亞洲腳型與當代審美重新整合。

曾敬驊、王鶴棣都在穿！薄底鞋清單曝光：PUMA、adidas Originals、PALLADIUM必收神款一次看

▲王鶴棣上腳adidas Originals CHANGLE薄底鞋。（圖／品牌提供）

輕薄中底讓整體更貼地，走起路來俐落又輕快，而鏡面銀設計則讓復古輪廓多了一點未來感。搭配Oversize外套或寬褲，營造高段位氛圍時髦感，一雙經典即能輕鬆駕馭多種造型。

曾敬驊、王鶴棣都在穿！薄底鞋清單曝光：PUMA、adidas Originals、PALLADIUM必收神款一次看

▲adidas Originals CHANGLE薄底鞋王鶴棣同款／3,890元。（圖／品牌提供）

薄底鞋推薦：法式街頭慵懶魅力PALLADIUM PALLARACER FLAME

法式復古代表PALLADIUM PALLARACER FLAME薄底復古訓練鞋，直接把80年代網球鞋的靈魂重新演繹。從標誌性的彎刀火焰設計，到麂皮拼接尼龍鞋面，再到鑽石LOGO，每一個元素都在默默加分。

曾敬驊、王鶴棣都在穿！薄底鞋清單曝光：PUMA、adidas Originals、PALLADIUM必收神款一次看

▲PALLADIUM PALLARACER FLAME薄底復古訓練鞋。（圖／品牌提供）

薄底搭配鋸齒橡膠設計，走起來不只輕盈，還多了一點Q彈回饋。配色更是誠意滿滿，從百搭白到清新薄荷綠，搭洋裝有反差感、配牛仔褲更率性，怎麼穿都自帶法式隨性感。

曾敬驊、王鶴棣都在穿！薄底鞋清單曝光：PUMA、adidas Originals、PALLADIUM必收神款一次看

▲PALLADIUM PALLARACER FLAME薄底復古訓練鞋／2,480元。（圖／品牌提供）

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周刊王, 球鞋, 薄底鞋

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