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2026墨鏡趨勢！Miu Miu立體貓眼框爆紅設計、復古濾鏡小臉效果滿分

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墨鏡趨勢解析！Ray-Ban、Miu Miu爆紅設計曝光、這樣選直接改臉型，小臉效果比濾鏡還強

▲2026墨鏡趨勢解析。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

還以為墨鏡只是「遮陽＋耍帥」的工具？那2026春夏會直接讓你改觀。今年的關鍵字很簡單：「越有態度越時髦」，從2025年的極簡微型鏡框，正式轉向「大膽表達」，眼鏡不再只是配角，而是整體造型的主視覺核心。

先從鏡框趨勢說起，這一季真的很有戲。最先上榜的是帶點復古濾鏡的「下垂弧線」，靈感來自70年代，線條自然往下延伸，圓潤又修飾臉型，堪稱小臉濾鏡本人。再來是直接把眼鏡當珠寶在做的「裝飾性奢華」，水晶、珍珠、鑽飾全上，存在感直接拉滿，戴上去就像臉上自帶高光。極端值也同時存在，要嘛走知性圓框路線，文青感滿點；要嘛直接選Oversize大框，神秘感拉滿！

墨鏡趨勢解析！Ray-Ban、Miu Miu爆紅設計曝光、這樣選直接改臉型，小臉效果比濾鏡還強

▲（圖／品牌提供）

如果你是氣場派，那「建築感貓眼」會很對味，像Miu Miu這一季把貓眼框做成立體雕塑感，帶點不對稱切角，既銳利又優雅，完全是那種走進場合會自動被注意的類型。

墨鏡趨勢解析！Ray-Ban、Miu Miu爆紅設計曝光、這樣選直接改臉型，小臉效果比濾鏡還強

▲（圖／品牌提供）

另一邊，「無性別飛行員框」也強勢回歸，尤其在Ray-Ban迎來經典Aviator 90週年之際，重新用更大比例與混合材質詮釋，男女都能駕馭，帥得很有個性。

墨鏡趨勢解析！Ray-Ban、Miu Miu爆紅設計曝光、這樣選直接改臉型，小臉效果比濾鏡還強

▲（圖／品牌提供）

除了造型，材質與色彩更是今年的隱藏王牌。COACH主打柔和粉彩與透明色系，像黎明灰、知更鳥蛋藍這類「情緒色」，戴上去會讓整個人看起來更溫柔、也更高級，是那種不說但會被誇氣質的類型。

墨鏡趨勢解析！Ray-Ban、Miu Miu爆紅設計曝光、這樣選直接改臉型，小臉效果比濾鏡還強

▲（圖／品牌提供）

而講到低調高級，不能不提Oliver Peoples。70年代電影感輪廓、細緻醋酸材質，搭配飛行員或流線框型，不用誇張設計，也能讓整體造型默默升級一個層次。

墨鏡趨勢解析！Ray-Ban、Miu Miu爆紅設計曝光、這樣選直接改臉型，小臉效果比濾鏡還強

▲（圖／品牌提供）

至於想要再更前衛一點？Moncler這季的遮罩式墨鏡（Shield）絕對要試。大面積鏡片搭配輕量結構，科技感與奢華感同時在線，戴上去就像自帶未來濾鏡，連日常通勤都變得很有態度。

墨鏡趨勢解析！Ray-Ban、Miu Miu爆紅設計曝光、這樣選直接改臉型，小臉效果比濾鏡還強

▲（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 墨鏡

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