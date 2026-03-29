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復古柔焦妝回來了！資生堂寶石盤打造千金感　蜜桃小金管趕時間也不怕

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日本女生化妝包必備清單！資生堂寶石盤打造『富家千金感』、THREE人氣 眼影盤再回歸 用過才懂櫻花妹為什麼會愛！

▲日本女生化妝包必備清單。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

最近在IG或是小紅書滑到櫻花妹的妝容，應該都有發現那種「2026Is The New 2016」的復古柔焦感又回來了！大家現在追求的是一種「鬆弛感」，妝要畫得像沒畫，但氣色卻好到不行，這種看似隨性其實心機很重的妝效，重點全在底妝後的潤色和光影層次！與其盲目跟風買一堆顯色度過高的歐美盤，不如回歸這些專為亞洲肌膚調配、怎麼疊都不出錯的口碑王，尤其是那些在櫃上試完會讓妳直接改觀的實力派。

資生堂國際櫃這次推出的寶石光眼頰亮彩盤真的讓美妝版的大家全體驚艷！那種雙層精華包覆科技的質地，抹開後的粉霧觸感竟然會像保養品一樣融入皮膚！尤其是#04珊瑚月光石這種招桃花的水晶色，上臉後那種復古感柔焦粉霧光，真的會讓人一秒變成被捧在手心的寶藏女孩！它不僅能當腮紅，連眼影跟修容都能一盤搞定，這種帶有膠捲氛圍的高級膚質，是用過才懂的「養膚型」彩妝天花板。

日本女生化妝包必備清單！資生堂寶石盤打造『富家千金感』、THREE人氣 眼影盤再回歸 用過才懂櫻花妹為什麼會愛！

▲資生堂國際櫃寶石光眼頰亮彩盤7g／1,450元。（圖／品牌提供）

日本女生化妝包必備清單！資生堂寶石盤打造『富家千金感』、THREE人氣 眼影盤再回歸 用過才懂櫻花妹為什麼會愛！

▲眼影、腮紅、打亮的多功能用法，非常超值。（圖／品牌提供）

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▲#01梅杜莎蛋白石是冷色調打亮色，一抹淚溝就澎、#04珊瑚月光石是不挑膚色的珊瑚粉橘色，隨便擦都隨便美！（圖／品牌提供）

好不容易等到THREE彩妝全系列正式回歸，這次主打的NewNeutral新中性美學完全戳中質感控的心！特別是那盤星紗流光四色眼影盤，薄紗、緞光、霧面和金屬光澤的四種質地疊在一起，竟然完全不混濁，那種星紗般的清透深邃感，能呈現出知性又帶點曖昧的眼神印象；別忘了還可以再搭配極細0.1mm的光感層次眼線液勾勒俐落線條 ，並用魅光廣角全效睫毛膏」刷出根根分明的睫毛輪廓 ，整體妝容就像是自帶濾鏡，低調卻非常有存在感。

日本女生化妝包必備清單！資生堂寶石盤打造『富家千金感』、THREE人氣 眼影盤再回歸 用過才懂櫻花妹為什麼會愛！

▲THREE星紗流光四色眼影盤6.7g／2,400元。 因為添加有高透明度粉體，會發現不管疊加多少顏色，眼妝依然能維持透明亮澤感。（圖／品牌提供）

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▲THREE光感層次眼線液0.4ml／1,100元。只有0.1mm的極細筆尖x液量調節設計，手殘人也能輕鬆描繪俐落眼線。（圖／品牌提供）

日本女生化妝包必備清單！資生堂寶石盤打造『富家千金感』、THREE人氣 眼影盤再回歸 用過才懂櫻花妹為什麼會愛！

▲THREE魅光廣角全效睫毛膏6g／1,300元。前端展開、根部細窄的「前端廣角刷型」刷頭，在刷塗的同時能讓睫毛從根部被拉提延伸。（圖／品牌提供）

至於每天早上的救贖，絕對是ELIXIR怡麗絲爾全新的#蜜桃小金管！這支蜜桃色的膠原亮妍多效美肌乳專門對付亞洲人最怕的暗沉蠟黃，抹開後那種去蠟黃秒變冷白皮的瞬間淨透感，真的會讓你在鏡子前原地改觀！更棒的是它不僅有SPF50+‧PA++++的高規防曬 ，更加入維他命C複合物邊上妝邊淡斑 ，一抹就達成保濕、妝前、防曬、潤色、遮瑕五大功效，比起以前單純的提亮，這支蜜桃色調能更自然地修正膚色不均，是那種趕時間出門也能維持高標狀態的終極武器。

日本女生化妝包必備清單！資生堂寶石盤打造『富家千金感』、THREE人氣 眼影盤再回歸 用過才懂櫻花妹為什麼會愛！

▲ELIXIR怡麗絲爾膠原亮妍多效美肌乳35ml／1,150元。帶黃調的蜜桃色根本就是蠟黃肌救星！（圖／品牌提供）

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周刊王, 美妝

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