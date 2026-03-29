復古柔焦妝回來了！資生堂寶石盤打造千金感　蜜桃小金管趕時間也不怕

▲日本女生化妝包必備清單。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

最近在IG或是小紅書滑到櫻花妹的妝容，應該都有發現那種「2026Is The New 2016」的復古柔焦感又回來了！大家現在追求的是一種「鬆弛感」，妝要畫得像沒畫，但氣色卻好到不行，這種看似隨性其實心機很重的妝效，重點全在底妝後的潤色和光影層次！與其盲目跟風買一堆顯色度過高的歐美盤，不如回歸這些專為亞洲肌膚調配、怎麼疊都不出錯的口碑王，尤其是那些在櫃上試完會讓妳直接改觀的實力派。

資生堂國際櫃這次推出的寶石光眼頰亮彩盤，真的讓美妝版的大家全體驚艷！那種雙層精華包覆科技的質地，抹開後的粉霧觸感竟然會像保養品一樣融入皮膚！尤其是#04珊瑚月光石這種招桃花的水晶色，上臉後那種復古感柔焦粉霧光，真的會讓人一秒變成被捧在手心的寶藏女孩！它不僅能當腮紅，連眼影跟修容都能一盤搞定，這種帶有膠捲氛圍的高級膚質，是用過才懂的「養膚型」彩妝天花板。

▲資生堂國際櫃寶石光眼頰亮彩盤7g／1,450元。（圖／品牌提供）

▲眼影、腮紅、打亮的多功能用法，非常超值。（圖／品牌提供）

▲#01梅杜莎蛋白石是冷色調打亮色，一抹淚溝就澎、#04珊瑚月光石是不挑膚色的珊瑚粉橘色，隨便擦都隨便美！（圖／品牌提供）

好不容易等到THREE彩妝全系列正式回歸，這次主打的NewNeutral新中性美學完全戳中質感控的心！特別是那盤星紗流光四色眼影盤，薄紗、緞光、霧面和金屬光澤的四種質地疊在一起，竟然完全不混濁，那種星紗般的清透深邃感，能呈現出知性又帶點曖昧的眼神印象；別忘了還可以再搭配極細0.1mm的光感層次眼線液勾勒俐落線條 ，並用魅光廣角全效睫毛膏」刷出根根分明的睫毛輪廓 ，整體妝容就像是自帶濾鏡，低調卻非常有存在感。

▲THREE星紗流光四色眼影盤6.7g／2,400元。 因為添加有高透明度粉體，會發現不管疊加多少顏色，眼妝依然能維持透明亮澤感。（圖／品牌提供）

▲THREE光感層次眼線液0.4ml／1,100元。只有0.1mm的極細筆尖x液量調節設計，手殘人也能輕鬆描繪俐落眼線。（圖／品牌提供）

▲THREE魅光廣角全效睫毛膏6g／1,300元。前端展開、根部細窄的「前端廣角刷型」刷頭，在刷塗的同時能讓睫毛從根部被拉提延伸。（圖／品牌提供）

至於每天早上的救贖，絕對是ELIXIR怡麗絲爾全新的#蜜桃小金管！這支蜜桃色的膠原亮妍多效美肌乳專門對付亞洲人最怕的暗沉蠟黃，抹開後那種去蠟黃秒變冷白皮的瞬間淨透感，真的會讓你在鏡子前原地改觀！更棒的是它不僅有SPF50+‧PA++++的高規防曬 ，更加入維他命C複合物邊上妝邊淡斑 ，一抹就達成保濕、妝前、防曬、潤色、遮瑕五大功效，比起以前單純的提亮，這支蜜桃色調能更自然地修正膚色不均，是那種趕時間出門也能維持高標狀態的終極武器。

▲ELIXIR怡麗絲爾膠原亮妍多效美肌乳35ml／1,150元。帶黃調的蜜桃色根本就是蠟黃肌救星！（圖／品牌提供）



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