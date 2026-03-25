Stray Kids鉉辰驚喜現身卡地亞晚宴　黑裝配古董珠寶迷人

▲Stray Kids鉉辰出席卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶晚宴，佩戴古董珍藏系列胸針、Santos-Dumont微型擺陀鏤空腕錶。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）近日於台北正式揭幕EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列的第三篇章並舉辦VIP晚宴，韓團Stray Kids成員黃鉉辰（Hyunjin）以及曾經演出電影《瘋狂百萬富翁》與《永恆族》的英籍華裔女星陳靜（Gemma Chan），首度出席卡地亞在台灣舉行的活動。當晚鉉辰以全黑正裝搭配卡地亞古董珍藏系列鳥造型胸針與Santos-Dumont微型擺陀鏤空腕錶，演繹經典與現代的碰撞，帥氣迷人。





▲英籍華裔女星陳靜現身卡地亞於台北舉辦的晚宴，佩戴SPLENDEA鑽石項鍊與耳環。

與卡地亞合作多年的陳靜，首度現身台北出席晚宴，選穿建築感的蓬裙禮服，美腿若隱若現，她搭配En Équilibre頂級珠寶系列Splendea鑽石項鍊與耳環，展現洗練氣質。除了巨星加持，卡地亞也安排精彩表演展現台灣文化精髓，由榮獲國際大獎肯定的原住民無伴奏人聲樂團歐開合唱團揭開序幕，模特兒的展演大秀則以「豐沃的大地」為視覺主軸，金馬影后李心潔則壓軸登場，以不插電形式在吉他伴奏下高唱〈自由〉與〈裙擺搖搖〉等經典歌曲，為晚宴掀起一波高潮。





▲金馬影后李心潔與吉他手在卡地亞晚宴以不插電演出。





▲模特兒展示卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列。

寶格麗（BVLGARI）近日則於米蘭發表全新Eclettica頂級珠寶系列，超過 160件創作包括可轉換式佩戴設計、逾50件價值不凡的珠寶，以及9件名為「Capolavori」的珍罕作品亮相，華麗的代言陣容也令人驚喜，最新全球品牌代言人杜娃黎波（Dua Lipa）、安海瑟薇（Anne Hathaway）、傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）、琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra Jonas）、劉亦菲與南韓品牌大使金智媛一字排開，共同見證嶄新設計。





▲寶格麗全球品牌代言人琵豔卡喬普拉（左起）、杜娃黎波、南韓品牌大使金智媛、傑克葛倫霍、劉亦菲與安海瑟薇齊聚。（圖／寶格麗提供）