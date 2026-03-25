fb ig video search mobile ETtoday

頭皮老是油膩膩？3個日常NG習慣快檢視：枕頭、安全帽都是兇手

>

記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖、品牌提供

不少人都有頭皮容易出油、髮根扁塌的困擾，但其實問題不一定出在洗髮產品，反而可能來自日常生活中的小細節沒有注意，讓頭皮長時間處在悶熱與細菌滋生的環境中，進一步刺激皮脂分泌，導致越洗越油，想要改善頭皮狀態，這三個習慣一定要優先檢視。

VCool,BANANAL,髮品,油頭,髮絲,護髮,清潔,。（圖／品牌提供）

1.枕頭套太久沒換

枕頭套會吸附臉部與頭皮分泌的油脂、汗水與老廢角質，如果長時間沒有更換，就像每天把頭皮放在充滿細菌的環境中，容易造成毛孔阻塞與出油加劇，建議至少每3到4天更換一次枕頭套，如果本身是油性頭皮或容易長痘，甚至可以2到3天就替換，才能真正維持頭皮清爽。

2.安全帽套沒清潔

長時間配戴安全帽，本身就容易悶住頭皮，如果內襯或帽套沒有定期清洗，汗水與皮脂會反覆堆積，形成細菌溫床，讓頭皮出油狀況更加嚴重，建議安全帽內襯或帽套至少每週清洗1次，若每天通勤、流汗量大，可以提高到一週2次，並保持完全乾燥再使用，避免悶濕環境持續刺激頭皮。

▲頭髮。（圖／達志示意圖）

3.頻繁用手摸頭或過度梳理

很多人習慣隨手撥頭髮或一直梳頭，看似整理儀容，其實會把手上的油脂與髒污帶到頭皮，同時反覆刺激頭皮也會讓皮脂腺更活躍，導致出油速度加快，建議減少不必要的觸碰與過度梳理，尤其是在手部不乾淨的情況下，更容易讓頭皮問題惡化。

【推薦單品】

＃VCool 雪松醇修護滋養洗髮精，500mL、售價980元

VCool,BANANAL,髮品,油頭,髮絲,護髮,清潔,。（圖／品牌提供）

針對髮絲受損問題，VCool提出解方「雪松醇修護滋養洗髮精」，以沙龍級的髮絲護理為靈感，在洗髮精之中添加明星成分α-Cedrol雪松醇、豌豆胜肽、水解角蛋白、海洋膠原蛋白等，可以深入滲透髮芯結構，修護受損，改善毛躁與分岔。

＃BANANAL 淨化蓬鬆洗髮精，500ml、售價500元

VCool,BANANAL,髮品,油頭,髮絲,護髮,清潔,。（圖／品牌提供）

來自韓系香氛護理品牌BANANAL推出全新淨化蓬鬆洗髮精，可以幫助髮絲深層淨化控油，秒速清潔頭皮髒污，同時含有植萃舒緩養護，在洗淨之餘能夠加強呵護，維持頭皮平衡健康，搭載清新香氣更是夏季迷人秘訣。

關鍵字：

VCool, BANANAL, 髮品, 油頭, 髮絲, 護髮, 清潔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

《逐玉》張凌赫帥顏洗版！必看三部爆紅戲劇

《逐玉》張凌赫帥顏洗版！必看三部爆紅戲劇

汶萊王子妃產後神采奕奕　華麗亮片裝上身擁小公主入懷

汶萊王子妃產後神采奕奕　華麗亮片裝上身擁小公主入懷

最容易愛錯人星座Top 3 ！第一名太心軟　明知不適合還放不下

最容易愛錯人星座Top 3 ！第一名太心軟　明知不適合還放不下

孫芸芸當外婆微風集團低調聲明　26歲長女廖思惟未婚澳洲產子 金世正曬Longchamp新法棍包「橫向輪廓」超Q！宋雨琦同款TORY BURCH一次看 星巴克今起「連兩天」買一送一！星禮程會員多賺一杯 養成5個儲蓄小習慣　無痛存錢其實「沒這麼難」 一直瘦不下來？醫師揭「壓力型肥胖」關鍵：睡不好真的會變胖 討厭社交喜歡獨處星座Top3！第一名最需要私人空間　其實外冷內熱 星巴克3／27限定一天「大杯以上買一送一」　周五揪友一起小確幸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面