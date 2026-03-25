頭皮老是油膩膩？3個日常NG習慣快檢視：枕頭、安全帽都是兇手

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖、品牌提供

不少人都有頭皮容易出油、髮根扁塌的困擾，但其實問題不一定出在洗髮產品，反而可能來自日常生活中的小細節沒有注意，讓頭皮長時間處在悶熱與細菌滋生的環境中，進一步刺激皮脂分泌，導致越洗越油，想要改善頭皮狀態，這三個習慣一定要優先檢視。

1.枕頭套太久沒換



枕頭套會吸附臉部與頭皮分泌的油脂、汗水與老廢角質，如果長時間沒有更換，就像每天把頭皮放在充滿細菌的環境中，容易造成毛孔阻塞與出油加劇，建議至少每3到4天更換一次枕頭套，如果本身是油性頭皮或容易長痘，甚至可以2到3天就替換，才能真正維持頭皮清爽。

2.安全帽套沒清潔



長時間配戴安全帽，本身就容易悶住頭皮，如果內襯或帽套沒有定期清洗，汗水與皮脂會反覆堆積，形成細菌溫床，讓頭皮出油狀況更加嚴重，建議安全帽內襯或帽套至少每週清洗1次，若每天通勤、流汗量大，可以提高到一週2次，並保持完全乾燥再使用，避免悶濕環境持續刺激頭皮。

3.頻繁用手摸頭或過度梳理



很多人習慣隨手撥頭髮或一直梳頭，看似整理儀容，其實會把手上的油脂與髒污帶到頭皮，同時反覆刺激頭皮也會讓皮脂腺更活躍，導致出油速度加快，建議減少不必要的觸碰與過度梳理，尤其是在手部不乾淨的情況下，更容易讓頭皮問題惡化。

【推薦單品】

＃VCool 雪松醇修護滋養洗髮精，500mL、售價980元

針對髮絲受損問題，VCool提出解方「雪松醇修護滋養洗髮精」，以沙龍級的髮絲護理為靈感，在洗髮精之中添加明星成分α-Cedrol雪松醇、豌豆胜肽、水解角蛋白、海洋膠原蛋白等，可以深入滲透髮芯結構，修護受損，改善毛躁與分岔。

＃BANANAL 淨化蓬鬆洗髮精，500ml、售價500元

來自韓系香氛護理品牌BANANAL推出全新淨化蓬鬆洗髮精，可以幫助髮絲深層淨化控油，秒速清潔頭皮髒污，同時含有植萃舒緩養護，在洗淨之餘能夠加強呵護，維持頭皮平衡健康，搭載清新香氣更是夏季迷人秘訣。