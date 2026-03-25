5秒成膜讓底妝牢牢焊在臉上！3款夏季持久好物

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

天氣逐漸炎熱，定妝可以說是台灣女性上妝的基礎步驟，近期也有多款持妝效果極佳又保濕的單品，還有針對局部定妝的好物，能夠讓美美膚質維持一整天完美。

＃M·A·C 超持妝霧絲絨氣墊粉餅，售價2100元

上妝無法繁瑣步驟，難道就要忍受不持久底妝嗎？專業彩妝品牌M·A·C專為亞洲膚質設計超持妝霧絲絨氣墊粉餅全新色號，一拍就可以輕鬆柔焦毛孔瑕疵，打造濾鏡般的美肌，雙重持妝科技上妝即自帶成膜效果，更是蘊含76%護膚成分，讓妝容24小時不斷電，同時又不會乾燥緊繃。

＃PRAMY柏瑞美 化妝師持久定妝噴霧，100g、售價629元

迅速在台灣打響知名度的柏瑞美近期上市全新化妝師持久定妝噴霧，採用專利鎖妝PRO成膜科技，可以在短時間內5秒成膜，立刻貼膚鎖妝，同時內含微米級吸油粉末，能夠吸附多餘油脂、長效控油，在使用前徹底搖晃均勻，讓底妝死死焊在臉上。

＃KOSE 美顏定格持粧噴霧PLUS（純淨無香），售價360元

上市在日本累積熱銷突破2100萬瓶的美顏定格持粧噴霧PLUS，以超細緻水霧以及保濕控妝的超強能力，迅速成為女孩愛用，甚至榮獲@cosme殿堂賞等多項彩粧大賞肯定，在2026年更是推出無香版本，讓重視香味管理的人也可以輕鬆上手，男性也可以使用，保護肌膚不受花粉、灰塵等侵擾。