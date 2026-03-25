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C羅3億超跑上曬4500萬對錶　「錶王」全鑽款閃爆

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▲▼C羅 。（圖／翻攝IG）

▲葡萄牙足球巨星C羅（右）與未婚妻喬治娜相當恩愛。（圖／翻攝cristiano IG）

記者陳雅韻／台北報導

連續3年登上全球收入最高運動員寶座、身家推估超過400億元的葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo），與未婚妻喬治娜（Georgina Rodriguez）高調曬奢華精品無極限，兩人近日一起戴上總值超過4500萬元的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）全鑽錶，至於在哪曬錶？選在全球限量10輛、身價超過3億元的Bugatti Centodieci超跑方向盤上！

▲▼C羅 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜與C羅手放在要價超過3億Bugatti Centodieci 超跑方向盤上曬PP鑽錶。（圖／翻攝georginagio IG）

曬名車與奢華鑽錶似乎已成這對情侶的日常，特別是「麻雀變鳳凰」的喬治娜熱愛在社群分享各種新鮮貨，此次就在自家超跑上分享與另一半的情侶對錶，C羅戴PP要價21,601,000元的NAUTILUS 5811/1460G-001全鑽錶，鑲嵌195顆約13.27克拉梯鑽與6.43克拉圓鑽；她則戴著23,578,000元的NAUTILUS 5980/1400G-010計時鑽錶，鑲有191顆約15.64克拉梯鑽與893顆約4.44克拉圓形明亮型切割鑽石，面盤6時位置為單一計時盤。

▲▼C羅 。（圖／翻攝IG）

▲C羅戴的PP NAUTILUS 5811/1460G-001全鑽錶，21,601,000元。（圖／翻攝PP官網）

▲▼C羅 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜佩戴PP NAUTILUS 5980/1400G-010計時鑽錶，23,578,000元。（圖／翻攝PP官網）

除了奢華名錶與珠寶，喬治娜另一心頭好是愛馬仕（Hermès），尤其熱愛珍稀皮革款式，包含被譽為「愛馬仕天花板」的喜馬拉雅鱷魚皮柏金包與凱莉包，她擁有不同尺寸的包款，收藏規模相當驚人。

▲▼C羅 。（圖／翻攝IG）

▲喬治娜是愛馬仕大戶，擁有頂級夢幻包款喜馬拉雅鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝georginagio IG）

►GD愛馬仕包上畫雛菊　戴百萬伯爵金錶配珠寶閃爆

►李奧納多勞力士百萬斯文錶上手　冰藍色面盤出色

關鍵字：

C羅, 喬治娜, PP, Patek Philippe, 錶王, 百達翡麗, Hermes, 愛馬仕

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