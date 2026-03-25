「台版朴敘俊」施柏宇飛日本見女神Lisa　出發前狂減肥怕同框顯臉大

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、patrick8589 IG

「台版朴敘俊」29歲的演員施柏宇25日出席資生堂一日店長活動，近期才剛剛在日本看完女神Lisa的他不僅分享工作忙碌的美肌秘訣，更是興奮訴說「追星」歷程，為了讓自己能與Lisa同框不顯臉大，在出發前瘋狂減肥，在飲食上盡量水煮，晚上也少攝取太多油脂，多吃水果讓整體狀態都更加完美。

資生堂旗下紅妍山茶花修護精華在2026年邀請BLACKPINK成員Lisa成為全球品牌大使，在日本更舉辦盛大發表會，施柏宇也受邀飛到日本參與，近距離與Lisa見面；對於工作經常在國內外轉換，身為藝人又要維持好狀態，他表示，首先就是要睡飽，最近也讓自己早睡，盡量不要熬夜，大概在12：30之前睡，然後多喝水、多吃水果。

即使生活規律，偶爾也會出現危急的NG狀態，施柏宇表示，如果有工作一定要趕快先卸妝，把臉部清潔乾淨，然後搭配紅妍山茶花修護精華的保濕產品，迅速讓肌膚狀態穩定下來，有時間可以擦個乳液加強潤澤。

跟施柏宇同樣為備受矚目的新生代男演員，詹懷雲最近也為美國男裝設計師品牌john varvatos的工匠香氛系列，拍攝一系列充滿質感的時尚畫報，只見他手裡拿著工匠森林淡香精，以義大利手工縫製的藤編藝術包裹古董酒瓶的設計，散發都市靜謐複合草本木質氣息，充滿男性魅力。