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統一時代美人節化妝品25%回饋　Dream Plaza家電直達20%回饋

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▲統一時代百貨美人節促銷。（圖／業者提供）

▲統一時代百貨美人節促銷。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春季保養換季潮來襲，統一時代百貨台北店與 DREAM PLAZA 從 4／1 開跑「2026 美人節」，首 6 日針對化妝品、內衣及香氛滿 2,000 元送 300 元，搭配指定行動支付與聯名卡加碼，整體回饋率最高可達 25%，連指定家電也能有最高 20% 的超值回饋，今年卡友禮還找來三麗鷗超萌助陣，消費滿 800 元扣點就能領。

▲統一時代百貨美人節促銷。（圖／業者提供）

▲雅詩蘭黛 NO.1修護霸主小棕組 價值8,277元，特價4,450元。

統一時代百貨台北店與 DREAM PLAZA同推母親節首波優惠，4／1 至 4／6 期間，化妝品、香氛、內衣指定櫃位，會員當日累計消費滿 2,000 元送 300 元抵用券；名品潮流、時尚家電或日常用品，全館指定櫃位消費滿 5,000 元送 500 元抵用券。

▲統一時代百貨美人節促銷。（圖／業者提供）

▲SHISEIDO心機無瑕粉底持妝組，價值3,393元，特價1,710元。

上述回饋外，使用 icash2.0 或 icash Pay 支付滿 8,000 元再加送 500 元，若進一步綁定 uniopen 聯名卡支付，滿 8,000 元再加送 300 元，等同於基礎回饋加上兩層支付加碼，化妝品消費 8,000 元可獲最高回饋 2,000 元抵用券、家電名品消費 4 萬元可獲最高回饋 8,000 元抵用券。uniopen 實體聯名卡會員當日累計刷滿 8,000 元，也會加贈 400 元抵用券。

▲統一時代百貨美人節促銷。（圖／業者提供）

▲DR.CiNK CC霜妝前限搶組，價值6,000元，特價1,280元。

今年母親節檔期，也推出三麗鷗聯名的卡友禮，持APP過會員條碼，加上當日單筆消費滿 800 元發票及扣除點數 8 點即可兌換。首波 4／1 至 4／4 推出「軟萌陪伴滑鼠墊組」；第二波 4／9 至 4／12 為「柔軟呵護乾髮巾+浴巾」 。

▲統一時代百貨美人節促銷。（圖／業者提供）

▲統一時代百貨美人節促銷。（圖／業者提供）

新光三越「初夏購物節」將於 4／1 拉開序幕，集結超過 120 大頂尖美妝與香氛品牌，更攜手國際名品、流行服飾等 2,600 間櫃位，消費滿 3,000 元起就有 skm points 點數回饋，還有限定商品、特定信用卡點數加碼送，並首度攜手韓國超人氣潮牌 Wacky WiLLy 推出聯名限定好禮，韓星 aespa 成員 Giselle 腳下的稀缺限量鞋款驚喜開搶，讓大家在換季時節能以最亮麗的姿態迎接夏天。

▲新光三越初夏購物節。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越初夏購物節4／1開跑。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越初夏購物節。（圖／業者提供）

▲Wacky WiLLy KITTE LITE系列輕量鞋（黑／灰／卡其，共3色) 推薦價3,290元（每款全台限量100雙，0401起限量販售）。

新光三越 4／1 至 4／12 期間，化妝品單筆滿 3,000 元送 3000 點 skm points，半年保養戰力一次補齊；首 6 日（4／1～4／6）名品單筆滿 1 萬元送5,000點skm points；使用 skm pay 綁定聯名卡消費滿 8,000 元，再加贈 3000 點，其他11大銀行信用卡消費特定服飾類別滿 8,000 元再加贈 2000點（限量每卡每日限 1 次）。

▲新光三越初夏購物節。（圖／業者提供）

▲SKII活膚彈潤人氣組，特價6,200元，價值10,262元（新光三越獨家，6折）。

▲新光三越初夏購物節。（圖／業者提供）

▲GUERLAIN 皇家蜂王乳蜜露大容量組，特價5,250元，價值8,963元（新光三越獨家，59折）。

關鍵字：

美人節, 統一時代百貨, DREAM PLAZA, 化妝品優惠, 三麗鷗聯名, 卡友禮, 消費回饋, 2026美人節

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