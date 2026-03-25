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白髮狂冒不是老！營養師曝5種「養黑髮食物」，很多人第一樣就吃不夠

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▲▼營養師曝5種「養黑髮食物」。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲白髮狂冒讓人焦慮。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

許多人一看到白髮就以為是老化提早報到，營養師孫語霙指出，營養攝取不足也可能是關鍵原因之一。她分享透過日常飲食補充關鍵營養素，有助於維持頭皮與毛囊健康，減少白髮提早出現的機會。

為什麼還沒老就長白髮？關鍵在營養，頭髮的顏色來自黑色素生成，當營養不足、壓力或身體狀態改變，都可能影響黑色素形成。與其急著染髮，不如先從飲食調整做起。營養師孫語霙也列出養髮必吃的5種食物，跟著吃幫助延緩白髮報到。

▲▼營養師曝5種「養黑髮食物」。（圖／Unsplash）

#牛肉：補充黑色素原料

牛肉富含「酪胺酸」，是製造黑色素的重要原料之一。若攝取不足，頭髮可能更容易變白，若不吃牛，可用雞肉或豬肉替代補充蛋白質來源。

#豬肝：補鐵與維生素B12

豬肝含有鐵與維生素B12，有助於造血並提升氧氣運送效率，讓頭皮獲得足夠養分。孕期或素食族群更需留意是否缺乏。

▲▼營養師曝5種「養黑髮食物」。（圖／Unsplash）

#奇異果：抗氧化保護毛囊

富含維生素C，有助抗氧化、減少自由基對毛囊的影響，同時也與壓力調節有關，建議每日攝取足量水果（約2個掌心大小為原則）。

#鮭魚：補充Omega-3脂肪酸

Omega-3有助於維持頭髮柔潤，減少乾燥與斷裂，同時對抗外在環境造成的氧化壓力。

▲▼營養師曝5種「養黑髮食物」。（圖／Unsplash）

#綜合堅果與穀粉：補足微量元素

鋅、鐵與維生素B群，有助於養分運送與身體機能維持。每天一把堅果或一杯堅果飲，是相對簡單的補充方式。

關鍵字：

白髮, 營養, 養髮, 黑色素, 健康

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