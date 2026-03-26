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SOGO化妝品節4／1開跑滿3千送300　熱門特惠組「再折500元」

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▲購物,化妝品,SOGO忠孝館。（圖／SOGO提供）

▲SOGO母親節化妝品回饋4／1開跑。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO 忠孝館、復興館母親節化妝品回饋 4／1 正式登場。祭出化妝品單筆滿 5,000 元送 500 元、指定彩妝香氛滿 3,000 元送 300 元回饋，另加碼推出「買正貨送正貨」優惠組合，特定明星商品更享有「優惠價後再折500元」的雙重折扣，部分頂級保養品則加碼贈送仟元電子商品券，搭配聯名卡最高可達13%回饋。

▲SOGO母親節化妝品優惠。（圖／業者提供）

▲忠孝館LANCOME小黑瓶PRO熱銷組，價值11,284元，優惠價4,650元，折後價4,150元(限量100組)。

SOGO 母親節檔期4月正式開跑，4／1 至4／7 限定 7 天，化妝品單筆滿 5,000 元送 500 元抵用券、指定彩妝香氛滿 3,000 元送 300 元抵用券，刷指定銀行卡累積滿5,000元，可再獲得 4% 電子抵用券，持中信 SOGO 聯名卡提升至 7%，結合館內加碼最高上看 13%。SOGO APP會員，4／8 上午 11 點起，可透過扣減點數換取購物金，500 點換 300 元、200點換100元購物金放大點數價值。

▲SOGO母親節化妝品優惠。（圖／業者提供）

▲忠孝館SHISEIDO國際櫃 百優保濕乳霜排隊組，特價2,020元(限量100組) 獨家加贈百優精純乳霜18ml。

▲SOGO母親節化妝品優惠。（圖／業者提供）

▲忠孝館MAC 全日妝容封印神器組，價值7,000元，優惠價5,920元，折後價5,420元(限量100組)。

忠孝館祭出多款熱銷保養組提供「現折 500 元」優惠，包括 LANCOME 小黑瓶 PRO 熱銷組，原價 11,284 元，特價 4,650 元，用券折後為 4,150 元 ；SHISEIDO 國際櫃百優保濕乳霜排隊組，原價 5,824 元，特價 2,520 元，折後更降至 2,020 元，額外加贈乳霜 18ml，其他如 ESTEE LAUDER 無敵膠原分享組與 MAC 全日妝容封印神器組，也分別在優惠價後提供 500 元的折扣，分別花 5,476 元與 5,420 元就能入手。  

▲SOGO母親節化妝品優惠。（圖／業者提供）

▲忠孝館KIEHL'S 買冰河醣蛋白舒敏修護保濕霜125ml(正貨)，贈舒敏修復B5潔面乳150ml，價值4,150元，優惠價2,900元(限量50組)。

▲SOGO母親節化妝品優惠。（圖／業者提供）

▲忠孝館RéVive 買光采再生活膚霜50ml(正貨)，贈光采再生活膚日霜SPF30 50ml，價值14,400元，優惠價7,200元(限量50組)。

此外還有買正貨送正貨組合，買 KIEHL'S 冰河醣蛋白舒敏修護保濕霜 125ml，送舒敏修復B5潔面乳150ml，原價 4,150元，特價 2,900元；RéVive 光采再生活膚霜 50ml 單品，送光采再生活膚日霜SPF30 50ml，原價 14,400 元，特價 7,200 元，以上均為限量。

▲SOGO母親節化妝品優惠。（圖／業者提供）

▲復興館LA MER潤澤明星組 價值18,143元，優惠價13,800元(限量20組)。

復興館則主打高單價保養與獨家贈券回饋，LA MER 潤澤明星組原價 18,143 元，特價 13,800 元，除贈品外再送 1,000 元電子商品券 ；SHISEIDO 國際櫃山茶花修護精華組買 50ml 送 70ml，價值 9,570 元，特價 3,915 元，再加 500 元商品券。頂級眼霜 LA PRAIRIE 魚子緊俏美眼組價值 27,210 元，特價 18,150 元，加贈 1,000 元商品券。

▲SOGO母親節化妝品優惠。（圖／業者提供）

▲復興館SHISEIDO國際櫃山茶花修護精華組，價值9,570元，優惠價3,915元(限量20組)。

▲SOGO母親節化妝品優惠。（圖／業者提供）

▲復興館LA PRAIRIE魚子緊俏美眼組 價值27,210元，優惠價18,150元(限量20組)。

彩妝也推出 GIORGIO ARMANI 推出買粉底送氣墊粉餅組合，原價 5,800 元，特價 2,700 元；ACQUA DI PARMA 早安慢活淡香精 100ml 售價 11,800 元，滿額再贈珍釀淡香精。

▲SOGO母親節化妝品優惠。（圖／業者提供）

▲復興館GIORGIO ARMANI高訂粉底超值組 買粉底送氣墊粉餅，價值5,800元，優惠價2,700元。

▲SOGO母親節化妝品優惠。（圖／業者提供）

▲復興館ACQUA DI PARMA早安慢活淡香精100ml，售價11,800元(限量30瓶)。

新光三越「初夏購物節」將於 4／1 拉開序幕，集結超過 120 間美妝與香氛品牌，更攜手國際名品、流行服飾等 2,600 間櫃位，消費滿 3,000 元起就有 skm points 點數回饋，還有限定商品、特定信用卡點數加碼送，並首度攜手韓國超人氣潮牌 Wacky WiLLy 推出聯名限定好禮，韓星 aespa 成員 Giselle 腳下的稀缺限量鞋款驚喜開搶，讓大家在換季時節能以最亮麗的姿態迎接夏天。

▲新光三越初夏購物節。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越初夏購物節4／1開跑。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越初夏購物節。（圖／業者提供）

▲Wacky WiLLy KITTE LITE系列輕量鞋（黑／灰／卡其，共3色) 推薦價3,290元（每款全台限量100雙，0401起限量販售）。

新光三越 4／1 至 4／12 期間，化妝品單筆滿 3,000 元送 3000 點 skm points，半年保養戰力一次補齊；首 6 日（4／1～4／6）名品單筆滿 1 萬元送5,000點skm points；使用 skm pay 綁定聯名卡消費滿 8,000 元，再加贈 3000 點，其他11大銀行信用卡消費特定服飾類別滿 8,000 元再加贈 2000 點（限量每卡每日限 1 次）。

▲新光三越初夏購物節。（圖／業者提供）

▲SKII活膚彈潤人氣組，特價6,200元，價值10,262元（新光三越獨家，6折）。

▲新光三越初夏購物節。（圖／業者提供）

▲GUERLAIN 皇家蜂王乳蜜露大容量組，特價5,250元，價值8,963元（新光三越獨家，59折）。

關鍵字：

SOGO, 母親節, 化妝品, 忠孝館, 復興館, 聯名卡回饋, 4%金喜刷

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