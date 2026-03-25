別再怕擦油會長痘！美容油成保養主流，醫師揭最佳使用時機

▲植物美容油實一瓶多用途。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

「擦油會悶、會長痘」的觀念正在被顛覆，隨著環境壓力與保養需求改變，植物美容油逐漸成為保養主流之一，從日常護膚到醫美術後修護，都能看到它的角色，就連皮膚科醫師也指出，植物油與醫美療程其實是理想搭配。

植物美容油富含Omega 3、6、9不飽和脂肪酸，結構與人體皮脂相近，能自然融入肌膚屏障，補充流失脂質並強化防護力。在空調、空汙、頻繁清潔與高效彩妝影響下，肌膚更容易乾燥與不穩定，「補油」成為維持膚況的重要步驟之一。

賦真妍皮膚專科院長陳建名醫師也指出，植物油與醫美療程其實是理想搭配。像是酸類煥膚、雷射、皮秒等療程後，角質層較容易受損、乾燥，植物油能提供必需脂肪酸，協助重建皮脂膜，有效加乘保濕潤膚並緩解脫屑感。

而在電音波療程後，肌膚常呈現微紅、微熱狀態，使用質地輕盈的植物油可幫助深層鎖水，提升澎潤感與舒適度；至於水光針術後，醫師則建議搭配無多餘添加的植物油，幫助延長肌膚亮澤度，並鎖住導入的營養成分，讓療程效果更持久。

植物美容油對肌膚有助益，但是究竟怎麼用才正確呢？臉、身體、頭髮使用方法一次搞懂。

#臉-日常保養與加強護理

化妝水後使用，可加強滋潤度或搭配按摩；也能混合精華液提升吸收。加強護理時，可厚敷約15–20滴並搭配溫熱毛巾，提升保養效果。上妝前加入1–2滴與粉底混合，打造自然水光感。

#身體-沐浴後鎖水關鍵

洗澡後趁肌膚微濕使用，或與身體乳混搭，有助提升保濕度；泡澡時加入數滴，也能讓肌膚更柔軟。

#頭髮-髮絲與指緣修護

洗髮前按摩頭皮與髮絲，可改善乾燥與光澤；也可用於指甲、指緣或手肘膝蓋等乾燥部位。

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