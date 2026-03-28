LIFE經典／利雅德Qasr Al Hokm 地鐵站　映照出整個城市的風景

▲利雅德的Qasr Al Hokm地鐵站。（圖／翻攝Snøhetta建築事務所官網）

記者蔡惠如／綜合報導

走進沙烏地阿拉伯首都利雅德的歷史核心區 Al Qiri，很難不被地表上那一座巨大的圓形不鏽鋼頂棚吸引目光。這座由挪威頂尖建築事務所 Snøhetta 操刀的 Qasr Al Hokm 地鐵站，不僅是整座城市交通路網的樞紐，更因其大膽的前衛設計與文化轉譯，獲選為 2025 年「世界七大最美火車站」。

建築師巧妙地利用直徑達 70 公尺的拋光不鏽鋼結構，在沙漠地表與地下交通空間之間，架起了一座巨大的「都市潛望鏡」，讓匆忙的旅客在抬頭瞬間，便能看見整座城市的 360 度倒影。

這座建築的美學深度來自於對在地傳統的致敬，Snøhetta 在充滿未來感的鏡面漏斗結構中，融入了利雅德傳統的 Najdi 建築語彙。內部的圓錐狀中庭牆面上，錯落著 326 個大小不一的三角形刻紋，這些開孔不僅是視覺上的點綴，更象徵著沙國在邁向現代化轉型的進程中，始終緊扣著深厚的文化根基。粗獷的混凝土牆面與精準的拋光金屬形成強烈對比，讓原本單調的轉運空間，轉化為一場關於光影、歷史與材質的對話。

隨著自然光從漏斗狀的頂棚直瀉而下，光線深入地下達 35 公尺的深處，引領旅客來到這座荒漠城市中的「地下綠洲」。中庭最深處種植了大量耐旱的本土植物，這片充滿生機的綠地不僅淨化了地底的空氣，更在極端氣候的環境下，為通勤者提供了一處寧靜且涼爽的休憩之所。

整座車站不僅通過了 LEED 金級認證，整合了高效的水循環灌溉系統與太陽能板，更完美示範了公共建築如何兼顧機能與生態永續。

作為利雅德地鐵路網中最重要的四個核心樞紐之一，Qasr Al Hokm 地鐵站橫跨了 8 層地下樓層，總建築面積達到 22,500 平方公尺。它高效地串聯起地鐵藍線與橘線，並透過多達 17 部電梯與 46 部電扶梯，支撐起龐大的交通流量。這座建築不再只是單純的轉乘站，它是一座連結歷史與未來的橋樑，讓利雅德的市民在日常通勤的往返間，也能感受到屬於這座城市特有的壯麗與詩意。