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Swatch超薄錶換新裝　洋溢熱帶風情

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▲▼Swatch,BABY-G 。（圖／公關照）

▲Swatch Painted Paradise系列3色錶款展現熱帶風情，單只3,800元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

時序邁入春夏，時尚錶款也換季，Swatch發表Painted Paradise系列4款亮眼的腕錶，設計靈感源自碧綠波濤拍打沙灘的輕盈、陽光穿透蒼翠樹冠的柔和，以及黃昏時分異國花卉綻放的姿態，令人垂涎的熱帶水果也入設計，鮮豔色調展現迷人的熱帶風情。

▲▼Swatch,BABY-G 。（圖／公關照）

▲Swatch PARADISE MIST腕錶，3,800元。

Swatch Painted Paradise系列所有錶款均隸屬經典的SKIN系列，1997年問世的SKIN錶款以極簡設計著稱，擁有超纖薄的外型輪廓與輕盈質感，此次換上熱帶風格新裝，分別有桃紅、紫色、綠色與湖水綠4色腕錶，配上金屬光澤面盤與印花錶帶，高調吸睛。

▲▼Swatch,BABY-G 。（圖／公關照）

▲BABY-Ｇ推出柔和粉彩色調的BABY-G BA-110腕錶，單只4,200元起。（圖／翻攝BABY-G IG）

BABY-G則發表夢幻粉彩色調的BABY-G BA-110，共有藍、白與粉色款式，為日常造型增添滿滿少女感，吸引人之處是從錶圈到錶帶的偏光塗層在光線下閃耀出神秘光采，3時位置點綴金屬心形更添可愛亮點，此卡哇伊錶款還具備耐衝擊結構與防水100米，內外兼具。
 

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關鍵字：

Swatch, BABY-G

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