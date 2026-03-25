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晚睡怎麼辦？5個實用方法讓你輕鬆早睡、找回生活節奏

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▲▼早入睡的5個方法。（圖／Pexels）

▲睡前把滑手機換成聽手機也是個助眠好方法。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

早睡不是靠硬撐，與其強迫自己關燈，不如從「早上怎麼醒來」與「晚上怎麼收尾」重新安排。以下5個方法，幫你一步步把生活節奏拉回自己手上。

#為早晨設計期待感，讓起床變成一件想做的事

如果早上沒有任何值得期待的事情，大腦自然會延長清醒時間，拖到很晚才願意結束一天。與其告訴自己「明天要早起」，不如在睡前先安排一件簡單但愉快的小事，例如沖一杯喜歡的咖啡、翻幾頁書，或寫下當天的簡單計畫。關鍵在於「輕鬆可達成」，並提前把物品準備好，降低早晨的阻力。

▲▼早入睡的5個方法。（圖／Pexels）

#調整窗簾與光線，讓太陽接手叫醒任務

人類的生理時鐘與光線高度連動。若房間長期處於全遮光狀態，即使時間到了，大腦仍會誤以為還在夜晚。將窗簾改為微透光材質，或刻意留一點縫隙，讓晨光能自然進入房間，有助於抑制褪黑激素、提升清醒度。這種「被光叫醒」的方式通常比鬧鐘更溫和，也更不容易賴床。

#把滑手機改成聽手機，降低大腦刺激

睡前滑手機最大的問題不只是時間流失，而是持續給大腦高強度刺激。改用「聽」的方式，例如Podcast、有聲書或白噪音，可以在不增加視覺負擔的情況下，讓注意力有出口。內容建議選擇「不太精彩」的主題，重點不是吸收資訊，而是讓思緒慢慢降速。

▲▼早入睡的5個方法。（圖／Pexels）

#建立固定的睡前儀式，訓練大腦進入關機模式

大腦其實很依賴「提示」，如果每天睡前都有一套固定流程，久而久之身體會把這些動作與「準備睡覺」連結在一起。這樣一來，不需要強迫自己入睡，只要完成這套流程，大腦就會自然降速。

#降低晚間刺激，讓身體有空間慢慢收尾

很多人晚睡，其實不是不累，而是被各種刺激撐著。晚間若持續攝取咖啡因、滑社群、處理工作訊息，大腦就難以關機。建議在睡前至少6小時避免咖啡因，並為自己設一個「資訊下線時間」，減少外界干擾。

關鍵字：

早睡, 作息調整, 晨光, 睡眠品質, 睡前習慣

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