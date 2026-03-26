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不用飛首爾！5款韓妞最愛面膜進駐康是美，補水亮白全都有

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▲▼面膜。（圖／翻攝自IG/abib.official）

▲韓系話題面膜相當受消費者歡迎。（圖／品牌提供、翻攝自IG/abib.official）

記者曾怡嘉／綜合報導

不用出國也可以享有和韓妞一樣的面膜管理，多款韓系人氣品牌同步進駐康是美，從補水、透亮到緊緻一次補齊。以下精選5大話題面膜，直接照著買就沒錯！

#Abib純素溫和派，敏弱肌也能安心補水

▲▼面膜。（圖／品牌提供）

▲Abib  舒緩魚腥草蛋白凝膠面膜。

以簡約包裝與溫和配方受到關注的Abib，這次主推「蛋白凝膠面膜」與「pH弱酸性面膜」。前者強調高服貼與補水潤澤，後者則以接近肌膚環境的弱酸性設計，主打穩定膚況。整體走向偏日常修護與基礎保濕，適合追求溫和保養族群。

#潤碧之茵編號保養，快速對應肌膚需求

▲▼面膜。（圖／品牌提供）

▲潤碧之茵 No.1泛醇B5玻尿酸水潤修護紗布面膜。

討論度升高的潤碧之茵，以數字分類讓選擇更直覺。「No.1泛醇B5玻尿酸修護面膜」主打補水與舒緩，「No.3零毛孔面膜」聚焦膚質細緻，「No.5+穀胱甘肽維他命C面膜」則鎖定提亮需求。不同編號對應不同膚況，降低選擇門檻。

#BioHeal BOH立體緊緻設計，鎖定輪廓管理

▲▼面膜。（圖／品牌提供）

▲BOH 3D全方位緊實益生菌保濕面膜。

來自OLIVE YOUNG的BioHeal BOH，推出「3D全方位緊實益生菌面膜」，以立體剪裁強調包覆臉部輪廓。搭配品牌主打的緊緻與保濕成分，聚焦中下半臉的彈潤感與支撐力，適合在意輪廓線條的族群。

#BRING GREEN植萃舒緩路線，換季膚況救援

▲▼面膜。（圖／品牌提供）

▲BRING GREEN 胡蘿蔔萃取亮白保濕面膜。

同為OLIVE YOUNG品牌的BRING GREEN，以植萃保養為核心。「茶樹積雪草舒敏保濕面膜」主打補水與舒緩，適合膚況不穩或換季使用。整體定位偏向日常維穩與降刺激，強調清爽與安心感。

#Patch Holic高彈力提拉面膜，兼顧保養與趣味

▲▼面膜。（圖／品牌提供）

▲Patch Holic 花漾甜心水潤提拉面膜12g。

以可愛包裝吸引目光的Patch Holic，推出「花漾甜心與蜂蜜星光彈力提拉面膜」，主打高彈性凝膠材質與臉部包覆力。玫瑰與櫻花款偏向提亮，蜂蜜款則著重滋養彈力，兼顧功能與使用體驗。

關鍵字：

韓系面膜, 補水保濕, 敏弱肌, 緊緻提拉, 膚況管理

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